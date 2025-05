Napoli, De Bruyne in pugno: contratto da star e casa di lusso | CM.IT

Kevin De Bruyne vicinissimo al sì definitivo al Napoli: affare in discesa, i dettagli della super trattativa

Aurelio De Laurentiis festeggia con un sorriso a 36 denti il suo settantaseiesimo compleanno. Meglio di così di certo non poteva andare. Il presidente ha conquistato il suo secondo Scudetto, in un’epoca se vogliamo anche più difficile dell’era Maradona. Il Napoli è l’unica squadra del Sud che si è imposta nel dominio generale di Juventus, Milan e Inter. L’artefice? Antonio Conte.

Il mister ha dato una sistemata alla squadra che la scorsa stagione era ad un passo dal baratro. Un decimo posto dopo aver toccato il cielo con un dito. La squadra era depressa, moralmente a pezzi. Conte ha dato una scossa. E dopo appena un anno si parla di possibile addio, nonostante il contratto triennale. Servirà un incontro formale con De Laurentiis per sciogliere tutti i dubbi, di certo non basta una cena di compleanno a Ischia per risolvere dilemmi e questioni.

Nel frattempo Giovanni Manna sta preparando un colpo da novanta, forse proprio per convincere Antonio Conte a restare un’altra stagione: Kevin De Bruyne è ormai vicinissimo ad indossare l’azzurro Napoli.

De Bruyne, il colpo da Champions: così il Napoli tenta di convincerlo

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il calciatore già da un mese sta cercando un appartamento a Napoli, magari non troppo distante dalla casa di Dries Mertens, pronto a rientrare nella sua base con la famiglia. E a quanto pare Kevin sembra aver trovato una collocazione con vista sul Golfo. Una super villa con tutti i comfort per accontentare la moglie e i suoi figli e vivere un soggiorno da sogno.

Un soggiorno che potrebbe essere di tre anni se le cose dovessero andare per il meglio. Infatti, come raccontato già nei giorni passati su Calciomercato.it, il Napoli ha proposto un biennale al giocatore, ma spunta anche l’opzione per un terzo anno che può essere esercitato dalla società partenopea.

L’ingaggio sarà da top player, almeno secondo i parametri del club azzurro. Di certo non guadagnerà 20 milioni l’anno come al Manchester City. Cifre che non sono state garantite neppure dal Liverpool, fortemente interessata al centrocampista belga.

Il classe 1991 è convinto ad accettare quest’avventura, stuzzicato dall’idea di giocare in Champions League da titolarissimo nel Napoli di Lukaku e McTominay. Si ripartirà proprio da questo duo, lo stesso che ha messo la firma sullo Scudetto nell’ultima giornata di campionato. E l’allenatore? Antonio Conte è da convincere. De Laurentiis ci proverà, nonostante la tentazione Juventus più forte che mai. Altrimenti, il livello resterà alto. Il presidente si è mosso preventivamente e ha già contattato Massimiliano Allegri, pronto a raccogliere per la seconda volta l’eredità lasciata da Antonio Conte. Proprio come…alla Juventus.