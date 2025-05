De Bruyne al Napoli, ora è più vicino: i dettagli del contratto | CM.IT

Si sblocca la trattativa per acquistare Kevin De Bruyne: ecco quanto ha proposto il Napoli per il centrocampista belga.

Dieci anni al Manchester City. Una vita. E soprattutto tantissimi trofei, individuali e di squadra. Kevin De Bruyne ha scritto la storia dei Citizens, ma ora è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il passato.

Attualmente, percepisce circa venti milioni di euro a stagione, ma a contratto in scadenza il club non gli ha potuto garantire le stesse cifre. A quel punto, De Bruyne si è guardato attorno. Tante le offerte arrivate sul tavolo del suo entourage. Anche il Liverpool si è affacciato alla finestra, ma non avrebbe convinto il belga. Il motivo? La titolarità tra campionato e Champions League. E anche lo stipendio, ovviamente, non si avvicina a quello percepito dal City.

Il Napoli, invece, sembra convincerlo. C’è una proposta importante sul tavolo, ora serve un ultimo sforzo economico per venire incontro alle richieste del calciatore. Le sensazioni, però, non sembrano tutt’altro che negative.

Napoli su De Bruyne: offerto un biennale

Il classe 1991 ha avuto diversi contatti, specialmente con Dries Mertens. I due sono molto amici. Così come con Romelu Lukaku. De Bruyne ha raccolto informazioni positive sulla città, sull’ambiente azzurro e sul progetto Napoli.

Il diesse Manna si è mosso immediatamente appena ha fiutato la possibilità dell’affare. Il Napoli crede di poter concludere la trattativa con De Bruyne, anche se manca ancora un ultimo step.

La proposta economica è di circa 10 milioni di euro a stagione, ma servirà inserire un importante bonus alla firma. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Napoli ha avanzato un contratto di due anni per convincere De Bruyne. Tempistiche e ingaggio non sono troppo distanti dall’idea che si è fatto il calciatore. Mancherebbero solo gli ultimi dettagli contrattuali ed il sì del calciatore che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Nel frattempo, la famiglia De Bruyne si è mossa alla ricerca dell’abitazione a Napoli. Insomma, le parti non sono distanti e c’è volontà sia da parte del calciatore sia da parte della società di concludere questo negoziato. La smorfia di Mertens in una recente intervista ai media belga lascia presagire che qualcosa bolle in pentola.