Commissioni, ingaggio e visita in città: tutto su De Bruyne e David al Napoli | CM.IT

Il club azzurro prova il doppio colpo per il ritorno in Champions League: che cosa manca alla riuscita dell’affare.

Con netto anticipo, Giovanni Manna si è mosso per regalare ai tifosi almeno un colpo da novanta per la prossima estate. La rosa del Napoli dev’essere rinforzata per la Champions League. Per la prima volta, la società partenopea affronterà la competizione con l’allargamento delle squadre e il girone unico. Più partite e tasso di difficoltà elevato.

Il rinforzo in attacco è quasi d’obbligo. Giovanni Simeone è destinato a lasciare Napoli: bisogna trovare un nuovo vice-Lukaku. Sono stati già avviati contatti con l’entourage di Jonathan David, il quale ha annunciato l’addio al Lille dopo 5 anni. È un’occasione di mercato.

Il canadese si legherebbe al Napoli come un parametro zero, ma le sue richieste sono piuttosto elevate. Come raccolto da Calciomercato.it, i suoi agenti hanno sparato altissimo per quanto riguarda l’ingaggio e le commissioni. Chiede almeno 10 milioni l’anno e anche un bonus alla firma. Il Napoli, invece, avrebbe formalizzato una sua offerta ben diversa, ma ugualmente importante.

Calciomercato Napoli, la proposta a Jonathan David

Gli agenti di Jonathan David hanno incontrato il club azzurro nei giorni scorsi. Un primo approfondimento in merito al possibile trasferimento. Il Napoli in questo momento attira l’attenzione di tanti calciatori forti, in virtù del piazzamento in classifica, del ritorno in Champions e dello status raggiunto con Conte.

Per il centravanti canadese la strada è tutt’altro che priva di ostacoli. Innanzitutto, il Napoli è sempre stato restio a pagare alte commissioni. Oltretutto, bisogna venirsi incontro sullo stipendio. La prima offerta è quasi il doppio di quanto percepito al Lille: Jonathan David ha ricevuto una proposta da circa 5-6 milioni di euro a stagione.

Occhio alla concorrenza spietata. C’è l’Inter sulle tracce del bomber nato a Brooklyn nel 2000. E sullo sfondo c’è anche la Juventus, per non parlare dell’appeal dell’estero tra Bayern e Barcellona.

De Bruyne al Napoli: perché è ancora possibile

Non solo David. Il Napoli sogna in grande e prova a regalarsi un campione generazione per l’estate 2025. La trattativa con De Bruyne è proseguita e in questo momento c’è attesa: il giocatore deve dare una risposta definitiva al club.

Il belga vuole giocare in Champions League da protagonista, nonostante possa esser ricoperto di milioni sia in Arabia dall’Al-Nassr, che negli Stati Uniti dal Chicago Fire. Attualmente percepisce uno stipendio da 20 milioni di sterline l’anno, ma nessun altro club in Premier League è disposto a pagare queste cifre. Deve abbassare le pretese.

De Bruyne è stuzzicato dall’idea di giocare al Napoli e al momento, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, ha ricevuto la proposta di un biennale superiore ai sette milioni di euro con un importante bonus alla firma del contratto. Cifre superiori all’ingaggio di Lukaku. Insomma, lo stipendio più alto di tutta la rosa.

Oltretutto, il campione belga ha già sondato con la famiglia la città e la possibilità di trasferirsi in città. Sono state viste alcune ville vista mare in attesa di una risposta definitiva al club. E in passato, De Bruyne aveva già visitato la città da turista, assieme all’amico Dries Mertens. Senza dimenticare che Sorrento resterà il luogo del cuore di Kevin e Michele Lacroix: si sono sposati a Sant’Agnello, una perla della costiera sorrentina.