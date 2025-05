Inter e Napoli in pressing su Jonathan David: i nodi da sciogliere sono due | CM.IT

Non solo lotta per lo Scudetto, Inter e Napoli si daranno battaglia sul mercato: obiettivo Jonathan David per rinforzare l’attacco

Il club azzurro vuole strappare un ruolo da protagonista nel mercato di questa prossima estate. Antonio Conte sta lanciando indizi chiari sul futuro della rosa del Napoli e sull’eventuale permanenza per la prossima stagione. La squadra va migliorata. “Non so se dire che vinca il migliore. Che vinca chi merita”, ha dichiarato a seguito del pareggio, alludendo di fatto che la nella lotta Scudetto l’Inter è decisamente più forte del suo Napoli.

E così, per ridurre il gap vanno rinforzati tutti i reparti. La formazione partenopea sta valutando diversi profili decisamente molto ambiziosi che potrebbero però fare la differenza. E tra questi, oltre Kevin De Bruyne, c’è un obiettivo in comune con l’Inter e con la Juventus: Jonathan David.

Jonathan David tra Inter e Napoli: la situazione

Il percorso del canadese è molto simile a quello fatto da Osimhen. È esploso in Belgio, poi è andato a prendere il posto del nigeriano al Lille nel 2020 e si è fatto apprezzare da mezza Europa per la sua mole realizzativa, la fisicità e la determinazione.

A fine stagione, David saluta il Lille e diventa uno svincolato, motivo per cui il suo entourage sta chiaramente già lavorando con diversi club, alla ricerca della miglior soluzione e del miglior progetto per il suo assistito.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la richiesta dell’agente e del bomber classe 2000 è di circa 10 milioni di euro. Una richiesta elevata, alla quale va aggiunta la commissione a doppia cifra e un importante bonus alla firma. Questo è chiaramente il primo ostacolo che deve essere abbattuto dagli azzurri e nerazzurri. Va trovato un accordo a metà strada.

L’Inter sarebbe disposta ad arrivare a 5-6 milioni l’anno per Jonathan David. Anche il Napoli non vorrebbe discostarsi troppo da queste cifre, considerando che Lukaku ne percepisce circa 6 a stagione. Oltretutto, al momento il club azzurro sta lavorando anche per l’operazione De Bruyne, il quale ingaggio sarebbe di certo superiore.

Ma l’altro ostacolo che può frenare la corsa dell’Inter su Jonathan David è sicuramente una partecipazione all’asta. Marotta non ha intenzione di alzare la proposta economica e lottare con altre società per convincere il giocatore a raggiungere Milano. Per quanto riguarda il Napoli, invece, David rappresenta sicuramente un’occasione, ma sono ben chiare anche le alternative. Lucca su tutti è un profilo da tenere in considerazione.

Giovanni Manna si muove anche per rinforzare altri reparti. L’esterno preferito sulla corsia mancina sembra essere Mattia Zaccagni della Lazio, il quale andrà convinto a lasciare la Lazio. Un affare che può concretizzarsi solo se i biancocelesti non andranno in Champions League.