De Bruyne e non Jonathan David: Inter, la scelta è stata fatta

Decisione presa sul nuovo colpaccio a zero: il belga preferito a David che ha pretese altissime. Nella corsa al canadese occhio alla Juventus

Si sta scaldando il calciomercato dei giocatori in scadenza di contratto a fine giugno, ovvero di quelli ingaggiabili a parametro zero. Uno dei nomi più importanti e appetibili, nonostante da due anni appare in evidente fase calante, è senz’altro Kevin De Bruyne.

Per il 33enne belga si sta muovendo in maniera concreta il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Stando ad alcune indiscrezioni la moglie del capitano del Manchester City, che già mesi fa ha annunciato l’addio ai ‘Citizens’ dopo dieci anni e 19 titoli, avrebbe già visitato la città.

Il Ds Manna, invece, avrebbe compiuto il percorso inverso per presentare di persona al calciatore il ‘progetto’ sportivo del club vicino a conquistare il quarto Scudetto della propria storia. Il Napoli potrebbe garantire a De Bruyne un contratto di due stagioni con opzione: per convincerlo sarebbe al lavoro pure Lukaku, suo compagno nella Nazionale belga adesso guidata dall’ex Rudi Garcia.

Dal Napoli all’Inter, restando in tema colpi a zero: i nerazzurri non hanno certo mollato la presa su Jonathan David, attaccante canadese in scadenza col Lille su cui c’è anche la Juventus. Se nessuno dovesse soddisfare le sue (elevate) richieste economiche, di conseguenza lui abbassarle, ecco che il club di Oaktree potrebbe balzare in prima fila per il cartellino del classe 2000, autore in questa stagione di 25 gol e 12 assist in 47 partite.

Colpo a zero per la Serie A: scelto De Bruyne

Ci sono tanti nomi pesanti nella lista dei calciatori che si svincolano a fine stagione, ecco perché Calciomercato.it ha chiesto ai propri followers X “chi vorreste vedere in Serie A?”. Oltre ai nomi di De Bruyne e David, abbiamo inserito quelli di Jonathan Tah del Bayer e Thomas Partey dell’Arsenal.

Il nostro sondaggio, però, è stato vinto proprio da De Bruyne. Anzi stravinto, visto che ha preso il 50% dei voti.

🔥SONDAGGIO ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ Tanti nomi pesanti nella lista dei calciatori che si svincolano a fine stagione: chi vorreste vedere in Serie A? — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 8, 2025

Battuto lo stesso David, arrivato secondo col 38%. Solo le briciole per Tah e Thomas Partey: entrambi hanno conquistato un misero 5,6%.