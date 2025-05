Inter o Napoli per David: UFFICIALE la decisione dell’attaccante

È arrivato l’annuncio del canadese in scadenza di contratto col Lille e nel mirino anche della Juventus

Non solo lo Scudetto, Inter e Napoli si sfidano anche sul calciomercato. Nella fattispecie per Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille.

David e il suo agente hanno sparato cifre altissime tra ingaggio, commissioni e bonus alla firma, ma almeno fin qui non hanno trovato grosse sponde in giro per l’Europa. Specificatamente in casa Barcellona, il ‘sogno’ del classe 2000, e in Premier League. Così sono aumentate le chance per un suo possibile approdo in Serie A, a condizioni economiche più alla portata per i club italiani.

L’Inter non sembra voler andare oltre una proposta da 5/6 milioni a stagione, così come il Napoli che adesso appare però in vantaggio. Gli agenti di David sono stati in città e hanno parlato coi dirigenti azzurri. Il tutto senza dimenticare la Juventus, con Cristiano Giuntoli da anni grande estimatore del 25enne autore quest’anno di 25 gol e 12 assist in 48 partite.

Intanto proprio poco fa è arrivato l’annuncio atteso da mesi, ossia l’addio di David al Lille dopo 5 stagioni, 109 gol e 2 titoli: una Supercoppa francese e, soprattutto, una Ligue 1 vinta nella stagione 2020/2021.

UFFICIALE, David lascia il Lille dopo 5 anni: “Ogni storia ha un inizio e una fine”

David ha salutato il Lille con un videomessaggio emozionante pubblicato sul proprio canale Instagram: “Ogni storia ha un inizio e una fine – l’incipit dell’annuncio ufficiale dell’attaccante nato a Brooklyn – Volevo dirvi personalmente che, dopo così tanti anni al club, è ora di salutarvi”.

“Cinque stagioni meravigliose. Grazie ai tifosi, vi porto nel cuore”

“Ho trascorso cinque stagioni meravigliose qui, so che non è sempre stato facile, ma spero che con i miei gol e le mie esultanze sia riuscito a portarvi un po’ di gioia – ha aggiunto David – In particolare il campionato francese e anche il trofeo dei campioni di Ligue 1, e credo che con questi due trofei insieme, abbiamo portato molta gioia e piacere.

Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, lo staff, il team tecnico e medico, i dirigenti, tutti quelli che ho incontrato e con cui ho trascorso mesi al club. Grazie di cuore per tutto ciò che mi avete dato personalmente in questi anni. Grazie dal profondo del mio cuore e, infine, ai tifosi. Mi avete sostenuto in tutti i momenti difficili e per questo vi porto davvero nel cuore“, conclude David.