De Bruyne al Napoli, tra sogno e realtà: così può decollare la trattativa | CM.IT

Il club azzurro sonda l’operazione di mercato dell’estate e prova ad anticipare la concorrenza spietata: così si può arrivare a Kevin De Bruyne.

Il nome di Kevin De Bruyne accostato al Napoli è rimbalzato seriamente la notte del 7 maggio. Qualche settimana dopo il suo annuncio via social in cui specificava di lasciare il Manchester City a fine stagione.

Da tempo, però, la società partenopea si è mossa per provare a sondare la pista e capire se fosse percorribile. D’altronde, anche Scott McTominay sembrava impossibile eppure i corteggiamenti di Manna iniziati a giugno hanno funzionato. Così, il Napoli ci prova nuovamente, sempre dalla Premier League. Questa volta senza trattare con una società, ma direttamente con il calciatore.

Di certo l’affare De Bruyne conferma le intenzioni del club che si appresta ad entrare nel suo 99° anno di nascita. Il Napoli vuole fare lo step decisivo per diventare grande. Non più meta passeggera, ma meta di arrivo.

Napoli su De Bruyne, come può diventare realtà

Attualmente, stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il club azzurro lavora alla realizzazione di un sogno che infiammerebbe l’intera piazza partenopea. Stiamo chiaramente discutendo di un calciatore da un palmares ricchissimo con 22 trofei.

De Bruyne al Napoli per ora resta un’idea alla quale il ds Manna e l’ad Chiavelli stanno lavorando. C’è da chiedersi innanzitutto quanto il giocatore desideri lasciare la Premier League e vivere un’esperienza in Serie A. E poi quanto il belga sia disposto ad accettare pregi e difetti di una città come Napoli.

Il nove volte candidato Pallone d’Oro vuole continuare a giocare in Europa e soprattutto vuole un ruolo da protagonista in Champions League. Sulle sue tracce anche il Liverpool, che come il Napoli sarà presente nella massima competizione europea, ma non gli garantirebbe la titolarità per l’intera stagione. Ed ecco perché entra in gioco il club partenopeo.

L’ostacolo dell’operazione De Bruyne

Il vero ostacolo di questa trattativa, e va sottolineato che è solo agli albori, è ovviamente lo stipendio. Kevin De Bruyne percepisce circa 20 milioni lordi dal Manchester City. Difficile pensare che il Napoli possa arrivare alle stesse cifre attuali, ma il pass in Champions League e le cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen – ancora da vendere definitivamente e con una clausola da 75 milioni di euro – garantiscono un gruzzoletto di 200 milioni di euro da investire.

Il giocatore sa bene che in Premier League difficilmente manterrà lo stesso status economico, poiché neppure il Liverpool riuscirebbe a garantirgli lo stipendio offerto dal Manchester City in questi anni. Deve dunque abbassare le pretese.

Occhio anche alle sirene dall’estero. Specialmente dagli Stati Uniti. La MLS prova a convincere Kevin ad un’avventura stile Messi e Suarez ma, come già sottolineato in precedenza, al momento il belga vorrebbe restare protagonista nel Vecchio Continente.

Mertens e Lukaku, amici e compagni di nazionale di De Bruyne, potrebbero giocare un ruolo importante nella trattativa. Di certo c’è che il Napoli ha intenzione di fare un mercato importante per arrivare pronto alla Champions League. Kevin De Bruyne ad oggi è un sogno, che presto, anche grazie alla mediazione di Conte, può diventare realtà.