Cambia tutto tra Conte e il Napoli: sono pronti 200 milioni

Nuovo appuntamento con Napoli Zone, la trasmissione settimanale di Calciomercato.it interamente dedicata agli azzurri. Le ultime di mercato

Occasione sprecata per il Napoli che si è fermato in quel di Venezia non andando oltre uno 0-0 che contribuisce ad aumentare il distacco dall’Inter prima in classifica.

La truppa di Antonio Conte dovrà quindi ricompattarsi nel corso di questa sosta ed invertire un trend di risultati che nelle ultime sette uscite ha portato ad un complessivo di 5 pareggi, una vittoria ed una sconfitta. Uno score in flessione che però va inevitabilmente contestualizzato rispetto alle difficoltà di questo periodo.

Di questo e tanto altro abbiamo parlato nel corso dell’ultima puntata di NapoliZone in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it. Durante la trasmissione è intervenuto anche il collega Mirko Calemme interpellato anche sulle vicende di mercato, a partire da Alex Meret: “Ci risulta che i contatti ci sono, vanno avanti, c’è ottimismo e le parti sono d’accordo per proseguire insieme. Si stanno capendo alcuni dettagli economici e del contratto. Per me si troverà l’accordo tra Napoli e Meret, perché quando le parti vogliono si troverà la quadra. Non è mai arrivato un segnale di rottura”

Calciomercato Napoli, dal destino di Raspadori a quello di Conte

Durante la discussione è emerso anche il nome di Raspadori, ritrovato da Conte col cambio di modulo: “Vanno fatte valutazioni su Raspadori, perché tutto dipenderà da come giocherà il Napoli in futuro. Il 3-5-2, soluzione d’emergenza, funziona per Raspadori ma non funziona per il resto”.

Ed ancora sull’attaccante azzurro: “Raspadori può fare 10-15 gol se messo in condizione, ma non puoi penalizzare il resto della squadra. Se il Napoli non giocherà con 2 punte, per me Raspadori dovrà chiedere di andare via. Non è un esterno, se lo metti mezzala non rende. Lui è bravo nello stretto, ha facilità di tiro clamorosa. Mi ricorda Aguero, in mezzo tocco vede la porta e tira”.

Infine spazio al Napoli del domani tra Conte e il tesoretto da investire: “Lo Scudetto può cambiare il mercato per l’appeal. Può cambiare anche il futuro della panchina. Se sono Antonio Conte e vinco lo Scudetto, posso fare il ragionamento fatto da Spalletti. Ma non ho certezze. De Laurentiis ha fatto un contratto di 3 anni e ha la carta molto importante: i soldi per un super-mercato”.

Tantissime le risorse a disposizione degli azzurri: “I soldi di Kvaratskhelia non sono stati spesi, ci saranno quelli di Osimhen, ci saranno introiti della Champions. Il Napoli può investire 150-200 milioni di euro. Almeno 100 saranno investiti. Quattro-cinque colpi andranno fatti”.