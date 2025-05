De Bruyne in Serie A: tentativo concreto della big

Il fantasista belga ha già detto addio al Manchester City, dopo dieci anni in cui ha conquistato la bellezza di 19 trofei

Kevin De Bruyne in Serie A? Una big del nostro campionato starebbe provando a convincere il campione belga a trasferirsi nel nostro campionato. Il tentativo sarebbe concreto per il 33enne che ha annunciato l’addio al Manchester City a fine stagione dopo dieci anni di militanza.

È il Napoli, stando alle informazioni di ‘Sky Sport’, il grande club italiano che sta cercando un accordo con il classe ’91 che non rinnoverà il contratto coi ‘Citizens’ in scadenza il prossimo 30 giugno.

De Bruyne ha proposte da MLS e Arabia, ma almeno per ora intende continuare a giocare in Europa. Secondo la medesima fonte, per convincerlo il club di De Laurentiis punta pure sul grande rapporto che c’è tra il numero 17 e Romelu Lukaku, compagni di Nazionale.

In 10 anni al City, De Bruyne ha:

Giocato 418 partite;

Segnato 108 gol;

Realizzato 117 assist;

Vinto 19 titoli: 6 Premier League, 1 Champions League, 5 Coppe di Lega, 2 Coppe d’Inghilterra, 3 Community Shield, 1 Supercoppa UEFA e 1 Mondiale per Club.

Il fantasista belga sarebbe il primo grande rinforzo di qualità ed esperienza in vista del ritorno in Champions della squadra azzurra, vicinissima alla conquista del quarto Scudetto della propria storia, il secondo nel giro di tre anni. Il nome di De Bruyne dovrebbe/potrebbe essere stato indicato da Antonio Conte, eventualmente un ‘segnale’ indicativo circa la sua permanenza al Napoli.