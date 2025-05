Addio Conte, tre motivi spingono Allegri al Napoli | CM.IT

Con l’eventuale partenza del tecnico pugliese verso altri lidi, Aurelio De Laurentiis punterebbe sull’allenatore livornese: già avviati contatti

Finale di stagione irrequieto per il Napoli, con la possibilità di concludere in bellezza il primo – e forse l’ultimo? – anno di Antonio Conte. Lo Scudetto è lì, a due passi. Serve l’ultimo sforzo.

Ma cosa rende davvero tutto irrequieto? Sicuramente la pressione sulle ultime due sfide contro Parma e Cagliari. Ma anche i dubbi sul futuro dell’allenatore Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il mister avrà un colloquio a bocce ferme con Aurelio De Laurentiis per mettere a punto tutto quello che non ha funzionato e che dovrà essere eventualmente migliorato per il suo secondo anno. Altrimenti, sarà addio.

Il presidente non si farà trovare impreparato come successo con Luciano Spalletti e già imbastito trame con alternative più che valide. Stando a quanto raccolto da Calciomercaato.it, la prima è rappresentata dal vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis, l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Perché Allegri accetterebbe Napoli questa volta

Premessa. L’allenatore livornese ha più volte rifiutato il Napoli o non si è ritrovato in una condizione tale da accettare la panchina azzurra. Questa volta, dopo un anno fermo, potrebbe esserci l’occasione. Tutto dipenderà dall’incontro tra Conte e Aurelio De Laurentiis.

Il produttore cinematografico ha un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri. Lo stima e vede in lui un profilo adeguato per continuare il progetto iniziato con Conte. Il Napoli non è morto dopo Benitez, Sarri e Spalletti. Non morirà dopo l’eventuale addio del tecnico leccese. Ecco perché la società sta puntando nomi importanti per il ritorno in Champions League: De Bruyne è stuzzicato dall’idea di giocare al Maradona.

Il secondo valido motivo per cui Allegri potrebbe accettare Napoli volentieri è rappresentato dalla presenza di Giovanni Manna. Conosce bene il diesse azzurro, già avuto come responsabile del settore giovanile alla Juve e responsabile della Next Gen. I due si stimano. E a dirla tutta, Allegri avrebbe preferito il passaggio di Manna a direttore sportivo della Juventus nell’estate 2023, quando invece arrivò Giuntoli con il quale non è mai scattata la scintilla.

La terza ragione è legata a Romelu Lukaku. Infatti, l’ex tecnico bianconero già nel 2023 aveva indicato Big Rom come acquisto da puntare per sostituire Vlahovic. Affare mai andato in porto, ma Lukaku è stato vicinissimo a vestire la maglia della Juventus. Alla fine andò alla Roma. Questa volta gli astri potrebbero congiungersi.