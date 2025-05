I 5 parametri zero più interessanti nel 2025: non attira solo De Bruyne

Non c’è solo il centrocampista belga tra i calciatori in scadenza di contratto più desiderati sul mercato: vediamo la top 5 con i nomi più interessanti a parametro zero nel 2025

Il calciomercato è sempre attivo. Anche quando la stagione è ancora in corso e si appresta alla conclusione, con un rush finale accesissimo, le trattative sono sempre in pieno svolgimento. Il finale di questa annata, spingerà diversi club a trovare soluzioni che possano rinforzare le rose e coprire tutte le lacune evidenti.

Tra rinnovi mancati, voglia di cambiare aria e situazioni ormai compromesse, sono diversi i calciatori che lasceranno i propri club a parametro zero a partire dal prossimo 1 luglio. I contratti di numerosi giocatori sono sempre più vicini alla loro conclusione e noi abbiamo deciso di approfondire con un focus, 5 dei nomi in scadenza più interessanti.

Jonathan David: lo cercano i club di Serie A

Il nome più desiderato e chiacchierato in Italia tra i giocatori in scadenza di contratto nel 2025. Jonathan David è accostato al Napoli da qualche settimana, magli azzurri non sono i soli in corsa per l’americano. Anche l’Inter ha mostrato interesse per il centravanti che lascerà il Lille in estate. In passato anche la Juventus si è informata sul giocatore, ma oggi i bianconeri appaiono più distanti.

Jonathan Tah: il difensore libero sul mercato

Da un Jonathan all’altro, da David a Tah. Uno dei nomi più sottovalutati tra quelli che si libereranno a parametro zero alla fine di questa stagione. Da luglio il centrale del Bayer Leverkusen sarà senza squadra e a 29 anni potrà dire ancora la sua. Si parla troppo poco di un giocatore il cui valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Potrebbe far comodo diverse società.

Leroy Sané: la fine dell’avventura al Bayern Monaco

Fresco vincitore della Bundesliga, il tedesco lascerà il Bayern Monaco dopo 5 anni dall’inizio della sua esperienza. L’ala acquistata per quasi 50 milioni di euro dal City, si trasferirà gratuitamente in qualsiasi squadra lo convincerà del progetto giusto. A 29 anni ha ancora delle cartucce da sparare e può diventare un nome interessante in estate per rinforzare la propria rosa.

Alex Meret: il rinnovo ancora in standby

Sembrava fatta per il suo rinnovo, lo sembrava a più riprese e invece Alex Meret resta in scadenza al prossimo 30 giugno. Il portiere del Napoli non ha prolungato il suo contratto e rischia davvero di lasciare il club gratuitamente. Una trattativa che appariva a tutti come ormai chiusa, lascia ora grossi dubbi sul futuro del giocatore, che è stato avvicinato anche da alcune squadre di Serie A.

Kevin De Bruyne: il sogno del Napoli

E chiudiamo con un altro giocatore che circola nell’orbita del Napoli. Parliamo del sogno dei sogni, quel Kevin De Bruyne che potrebbe seriamente trasferirsi in maglia azzurra. Il belga lascerà il Manchester City per volontà del club inglese e starebbe valutando concretamente la possibilità di vivere un’avventura in Italia. La dirigenza del Napoli sta lavorando senza sosta per chiudere un colpo difficilissimo e di caratura mondiale.