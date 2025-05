Nasce la nuova Juventus: incontro con Chiellini, torna con Conte

La rivoluzione in atto sta portando i suoi primi frutti. Dalle parti della Continassa sta infatti nascendo una nuova Juventus.

L’obiettivo è quello di cominciare la prossima stagione carichi e già ognuno al proprio posto, anche se questo Mondiale per Club di mezzo rischia seriamente di rallentare i piani della Vecchia Signora. Eppure, con tutto l’entusiasmo del caso, Giorgio Chiellini starebbe evitando questo stringendo i tempi non solo per Antonio Conte, che con ogni probabilità diventerà il nuovo allenatore della Juventus, ma anche con colui il quale dovrà affiancare l’allenatore salentino in questa sua nuova esperienza in bianconero.

Torna alla Juventus insieme ad Antonio Conte

La Juventus si è ritrovata, per demeriti soprattutto suoi, a vivere una situazione molto simile a quella del Milan, con la differenza però che può ancora partecipare alla Champions League nella prossima stagione. Questo aspetto fa tutta la differenza di questo mondo, anche perché sennò difficilmente Antonio Conte si sarebbe convinto a tornare.

Certo, questo ritorno è ancora tutto da confermare, anche perché ad oggi il salentino non ha detto e non ha lasciato intendere nulla, anche giustamente, ma dalle parti della Continassa sono piuttosto sicuri che sarà lui l’allenatore della Juventus a partire dalla prossima stagione. È dunque in atto un processo di juventinizzazione dell’attuale squadra e società, tradizione che forse negli ultimi anni era andata un po’ persa anche per via delle visioni discordanti delle varie dirigenze passate. A conferma di questo il fatto che insieme ad Antonio Conte ci potrebbe essere un altro grande ritorno alla Juventus.

Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira, non è da escludere un ingresso nello staff tecnico della Prima Squadra di Leonardo Bonucci, leggenda bianconera, oggi ritirato, nonostante qualche presenza in Kings League ed assistente nel settore giovanile della Nazionale italiana.

Chellini l’ha incontrato: tornerà alla Juventus

L’ipotesi di un ritorno di alla Juventus di Leonardo Bonucci si sta facendo sempre più concreto. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex difensore avrebbe incontrato a Roma in occasione della finale di Coppa Italia il suo vecchio amico e compagno Giorgio Chiellini, con il quale è andato anche a cena toccando sicuramente questo argomento.

Al momento tutto è ancora in alto mare, visto che c’è da confermare prima di tutto il ritorno sulla panchina bianconera di Antonio Conte, ma la sensazione è che l’uno non escluda l’altro, nel senso che Leonardo Bonucci potrebbe entrare nello staff tecnico della Prima Squadra anche con un altro allenatore. Staremo a vedere come si evolveranno le cose nel corso di queste settimane, con Cristiano Giuntoli il primo ad essere elettrizzato dall’idea di riaccogliere tutti questi juventini alla Continassa.