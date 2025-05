Addio Conte, ma niente Juve: nuovo club in Serie A

Il tecnico salentino può lasciare il Napoli, ma non per approdare in bianconero: c’è un altro club italiano in corsa

Un finale di stagione caldissimo e un futuro ancora da decifrare. Due le partite di campionato al termine, ma ancora tanti obiettivi in ballo. Dallo scudetto, ormai sfida a due tra Napoli e Inter, alla salvezza, con solo il Monza matematicamente retrocesso. E poi la lotta per l’Europa, più serrata che mai.

E tra i protagonisti di questo finale di stagione c’è sicuramente Antonio Conte. Il tecnico punta a conquistare con il Napoli il suo quinto scudetto da allenatore per raggiungere Fabio Capello e Marcello Lippi. In questo caso sarebbe però l’unico a vincerli con tre squadre diverse. Un ritorno però per il tecnico salentino è tutt’altro che escluso. La Juventus ha pensato proprio a lui per la prossima stagione, ma il club bianconero non è il solo. Legato al tecnico si era aperto anche un piccolo giallo legato a delle presunte parole di Oriali poi prontamente smentite. Il Napoli ha infatti fatto sapere che il proprio tesserato non ha mai pronunciato quelle parole, che però non sono certamente passate inosservate.

Milan, scippo Conte alla Juve: l’annuncio

E le voci di un ritorno alla Juventus si sono alimentate, così come quelle di un possibile altro approdo: il Milan. In casa rossonera infatti la panchina è ancora un rebus e il nome di Conte è tornato in voga.

Certo in casa Milan bisognerà valutare, oltre che il discorso allenatore, anche la questione direttore sportivo, ancora irrisolta, ma nel frattempo c’è chi è convinto che Conte cambierà aria e lo farà proprio per sedersi sulla panchina del Milan. Furio Zara, intervenuto a ‘Radio Radio Lo Sport’, ha infatti dichiarato: “Conte lascerà il Napoli, ma non andrà alla Juventus. E’ una voce che circola da tempo e io penso che andrà al Milan”. Una situazione sicuramente da tenere sotto controllo, soprattutto anche alla luce di cosa accadrà in questo intenso finale di campionato.