Conte-Napoli, quella frase ‘rubata’ che fa rumore: De Laurentiis ha già scelto | CM.IT

Una frase rubata agli amici che fa molto rumore: le strade tra l’allenatore pugliese e il Napoli possono già separarsi

Dopo meno di un anno dal suo arrivo, il futuro di Antonio Conte al Napoli è tutt’altro che certo. La vittoria o meno dello Scudetto potrebbe essere ininfluente per il mister. I segnali di una certa delusione, amarezza per come sono state gestiti alcuni aspetti sono stati chiarissimi. E ora spunta anche una frase.

Da tempo Conte rimarca il tema della cessione di Kvaratskhelia, che ha letteralmente indebolito la rosa e che non è stato sostituito adeguatamente. Non a caso, Okafor è sparito completamente dai radar nelle ultime settimane. Anche gli accenni sul centro sportivo e sui progetti per il settore giovanile sono stati piuttosto eloquenti. Ma sul primo caso, ossia la nuova casa azzurra, per settembre potrebbero esserci grosse novità.

Ciò non toglie che una frase riportata dal quotidiano La Verità stia chiaramente mettendo in allarme l’intera piazza. Infatti, Gabriele Oriali, il braccio destro di Antonio Conte, avrebbe dichiarato ad alcuni amici tra Milano e Coverciano che questa volta non potrebbe andare “dove va lui”. Insomma, Lele non può seguire Antonio. Non questa volta. E le strade portano immediatamente alla Juventus, storica rivale di Inter e Fiorentina, di cui Oriali è stato giocatore.

Allegri al Napoli e Conte alla Juve: lo scenario

Non è un mistero che la Juventus voglia puntare su Antonio Conte per ripartire. Ci sono chiaramente delle condizioni per cui questo scenario possa diventare concreto a fine stagione. Il primo, l’ingresso in Champions League. Il mister muore dalla voglia di ritornare nell’Europa che conta. Con il Napoli ha già centrato il pass. La Juve si gioca tutto nelle ultime due giornate.

La seconda deriva dall’esito dell’incontro che si avrà tra Conte e Aurelio De Laurentiis al termine di questa pazza e memorabile stagione partenopea. Che sia Scudetto o secondo posto, l’annata ha riportato entusiasmo alla piazza azzurra. Tredici sold-out al Diego Armando Maradona, colpi da novanta come Scott McTominay e Romelu Lukaku, e un futuro roseo, con nomi altisonanti per la prossima stagione.

Il tema centrale sul tavolo della discussione tra allenatore e presidente sarà proprio il mercato. Il Napoli sta trattando Kevin De Bruyne e punta anche Jonathan David. Ma Conte vorrebbe garanzie e vuole evitare quanto accaduto a gennaio. Servirà trovare un punto d’incontro. E se la fumata dovesse essere nera, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis ha già bloccato l’eventuale alternativa: Massimiliano Allegri sarebbe pronto a ripartire da Napoli.

Il mister livornese, già ex giocatore azzurro, undici anni fa prese il posto di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Storie che si intrecciano nuovamente. Già in passato De Laurentiis provò a portare Allegri al Napoli. Ora i tempi sembrano essere maturi.