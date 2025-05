Giallo Conte-Oriali, irrompe il Napoli: la smentita cambia tutto

Arriva una precisazione forte da parte del club azzurro che è in piena corsa Scudetto. L’annuncio cambia le carte in tavola

Un punto da proteggere e due partite ancora da disputare. È questa la situazione nella quale naviga al momento il Napoli che dopo il mezzo passo falso contro il Genoa si ritrova l’Inter alle calcagna pronta ad approfittare di altri eventuali inciampi della squadra di Conte.

Serpeggia quindi amarezza dopo il 2-2 dell’ultimo settimana con le critiche che non sono di certo mancate anche alla gestione di alcuni momenti da parte del tecnico salentino sempre al centro anche di inevitabili voci di mercato. Lo stesso Conte nella conferenza stampa post Genoa aveva rimarcato: “Ci siamo giocati il bonus, dispiace perché meritavamo vincere. Scudetto? Non so se dire che vinca il migliore, forse è meglio dire che vinca chi lo merita”.

Conte pensa quindi strettamente al presente del campo con la lotta scudetto entrata nella fase più delicata e decisiva. Poi ci sarà tempo e modo di affrontare discorsi sul futuro, al netto di un contratto ancora in essere per altre due stagioni.

Non è un mistero che la Juventus abbia anche pensato allo stesso Antonio Conte per ripartire, ma prima bisognerà vedere come andrà a finire l’annata azzurra. In questo senso, legato alle scelte dell’allenatore salentino, stamattina si era aperto anche un piccolo giallo legato a delle presunte parole di Oriali poi prontamente smentite.

Bufera azzurra, il Napoli smentisce la frase di Oriali su Conte

Il quotidiano ‘La Verità’ aveva riportato la seguente frase attribuita a Gabriele Oriali: “Questa volta non posso andare dove va Antonio…”.

Secca e decisa è arrivata però la smentita da parte della SSC Napoli: “Il signor Gabriele Oriali fa sapere di non aver mai pronunciato la frase “Questa volta non posso andare dove va lui”, che avrebbe riferito a presunti amici di Milano e Coverciano”.

Caso chiuso quindi intorno allo stesso Oriali, fermo restando che tale smentita non esclude un eventuale passaggio futuro alla Juve di Conte.