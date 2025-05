Napoli, De Laurentiis ‘saluta’ Conte: “Mi auguro che continui sempre a mietere successi”

Lettera di De Laurentiis dedicata ad Antonio Conte a margine della cena Scudetto: ecco le parole del presidente del Napoli

Arrivano nuove dichiarazioni da Napoli nel giorno dei festeggiamenti per il quarto Scudetto. Il presidente Aurelio De Laurentiis, durante la cena Scudetto a Posillipo, ha fatto un lungo discorso dedicato ad Antonio Conte.

“Devo assolutamente fare un abbraccio sentimentale a questo signore, perché lui ha preso una squadra che era sul baratro e l’abbiamo assieme rafforzata. – ha esordito ADL – Poi è partito, e anche se a un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia, è riuscito attraverso tanti incidenti e infortuni a fare di necessità virtù, utilizzando non uno ma quattro-cinque moduli diversi. Ha dimostrato al mondo intero che i moduli non servono a nulla, ma serve soltanto un grande esegeta di quello che è il calcio. Per cui lui ci ha portato fino in fondo facendoci vincere il secondo scudetto in tre anni. Quindi vi chiedo un applauso… Grazie, grazie, grazie!”.

Poi le parole che sanno di saluto: “Io mi auguro che anche Conte nella sua vita professionale continui sempre a mietere successi, perché è un uomo che merita rispetto e merita il successo. Perché è un uomo che vive con impegno la quotidianità. Grazie Antonio!“.

Napoli, Conte dopo De Laurentiis: “Grazie alla squadra ed alla piazza”

Successivamente prende la parola Antonio Conte: “Quello che voglio dire è innanzitutto grazie ai ragazzi e alla squadra che sono veramente i protagonisti di questa vittoria. Ho avuto la fortuna di lavorare con ragazzi seri, professionisti”.

“Siamo stati bravi nel superare le difficoltà e fare qualcosa di straordinario. – ha concluso Conte a margine della cena Scudetto – Se la piazza ha vinto due scudetti significa che il presidente è un vincente, vanno fatti i complimenti a tutti e anche alla piazza di Napoli. La giornata di oggi ci ha fatto emozionare, grazie a nome mio e dei giocatori”. Ulteriori parole che sanno di addio.