Milan in pressing su Allegri, prima scelta e colloqui a oltranza: ore decisive | CM.IT

Il valzer delle panchine aspetta solo di prendere il via ufficialmente, mentre le voci si rincorrono senza soluzione di continuitÃ

A bocce ferme, in attesa dell’ultimo atto della stagione 2024/2025, la finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e l’Inter di Simone Inzaghi, si rincorrono le notizie sugli allenatori.

Tra le tante, anche il Milan del nuovo direttore sportivo Igli Tare sta cercando la guida tecnica che dovrà far rinascere la squadra dopo una stagione decisamente complicata e condita dall’esonero di Paulo Fonseca alla fine dello scorso anno. Con l’arrivo di Sergio Conceicao si sperava in una rinascita, in un primo tempo avvenuta con la conquista della Supercoppa Italiana. Ma gli scarsi risultati ottenuti in campionato, fuori da tutte le coppe europee, e la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, hanno decretato la fine dell’Era portoghese.

L’ex allenatore del Porto saluta, dunque, dopo sei mesi, e la società del presidente Gerry Cardinale si appresta a voltare pagina. O, con ogni probabilità , a tornare sui suoi passi. Dopo undici anni, infatti, potrebbe fare ritorno al Milan Massimiliano Allegri, attualmente libero da vincoli contrattuali e dato per molto vicino al Napoli di Aurelio De Laurentiis in caso di addio di Antonio Conte.

Pressing Milan su Allegri, ore decisive: le ultime

Le cose, in questi giorni, stanno però prendendo una piega diversa, con i campani che stanno facendo di tutto per trattenere l’artefice della conquista del quarto Scudetto della storia. E ad Allegri le alternative non mancano, in primis il Milan. Ieri vi abbiamo parlato della necessità di anticipare la concorrenza, oggi i discorsi proseguono.

Stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, il pressing del Milan su Allegri è continuo, colloqui (positivi) ad oltranza tra le parti per arrivare alla fumata bianca. Il livornese è finito in cima alla lista di Tare che vorrebbe definire tutto entro 24/48 ore. Sul tavolo c’è una proposta triennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Sono momenti concitati, dalle parti di via Aldo Rossi si respira ottimismo: il domino delle panchine sta per prendere il via