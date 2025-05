Milan in pressing su Allegri: Tare prova ad anticipare il Napoli | CM.IT

Le ultime sul futuro della panchina del Diavolo. I rossoneri provano ad anticipare la concorrenza e chiudere per il tecnico italiano

Sono ore caldissime per le panchine della Serie A. Le big del massimo campionato italiano sono, infatti, pronte ad affidarsi a nuovi allenatori in vista della prossima stagione.

Anche il Milan, così, è tra i club che si apprestano a cambiare mister e dopo due portoghesi, l’idea è quella di puntare su un Italiano.

Con Vincenzo Italiano, che ha trovato l’accordo con il Bologna, i rossoneri hanno così deciso – come può confermare Calciomercato.it – di andare in pressing su Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è al centro di diversi intrecci di mercato, con il Napoli che lo vorrebbe in caso di partenza di Antonio Conte. L’ex Juve ha già raggiunto un accordo di massima con il d azzurro, Manna, ma il blitz dei rossoneri può cambiare le carte in tavola. Almeno è quello che spera Igli Tare, che ha intensificato i contatti per provare a battere la concorrenza dei campioni d’Italia.

Allegri tra Napoli e Milan: il livornese riflette, il punto della situazione

Le prossime ore saranno davvero decisive per il futuro di Massimiliano Allegri, che in passato ha mandato segnali ai rossoneri, facendo capire chiaramente di essere pronto a sedere sulla panchina del Diavolo.

Già l’estate scorsa era intenzionato a dire sì al Milan, ritenendo la rosa all’altezza della situazione, con l’inserimento di un paio di elementi. Ora, però, ha trovato l’accordo con il Napoli. Anche per il livornese, dunque, saranno dei giorni di riflessione.

E’ davvero plausibile che già entro la prossima settimana diverse caselle in panchina saranno occupate, con il Milan che avrà così un quadro più chiaro della situazione. La paura del popolo rossonero è che il Diavolo, alla fine, si ritrovi con un allenatore che non sia proprio una prima scelta. Se il Milan non dovesse chiudere con Massimiliano Allegri, attenzione così ad altri profili come Thiago Motta, che potrebbe prepotentemente tornare di moda.

A giorni ne sapremo di più, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo. Sullo sfondo, dunque, vanno tenuti i nomi di tutti quei mister che aspettano una panchina come Francesco Farioli, Xavi o Roberto Mancini, offerto al Milan, anche negli ultimi giorni