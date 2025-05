Italiano prosegue la trattativa per il rinnovo. Il Milan ha dato un ultimatum | ESCLUSIVO

Il club rossonero è disposto ad aspettare il tecnico dei felsinei per altri tre-quattro giorni

Il Milan non cambia idea: Vincenzo Italiano resta la prima scelta per la panchina del prossimo anno. Il tecnico siciliano è molto affascinato dal club rossonero e ha dato un’apertura, ma allo stesso tempo prosegue la trattativa con il Bologna per il rinnovo del contratto.

A determinati condizioni, e con una serie di garanzie, potrebbe quindi rimanere. Ma servirà un ulteriore sforzo da parte del club rossoblù per convincerlo a restare. In sintesi: il Bologna dovrebbe alzare l’ultima offerta da 2,8 milioni di euro a stagione, per avvicinarsi ai famosi 3,5 totali che può garantirgli il Milan.

Tutte le idee di Tare per la panchina del Milan

Da parte sua, il Bologna continua a sperare nella conferma del tecnico ed è pronto a fare un ulteriore sforzo per provare a trovare un accordo. La trattativa quindi proseguirà anche nei prossimi giorni, che si preannunciano intensi, con gli agenti dell’allenatore totalmente focalizzati su questa trattativa. Il Milan, però, non vuole perdere troppo tempo.

Conceicao è ai saluti, e c’è la volontà di arrivare presto ad una soluzione condivisa. Tare è quindi disposto ad aspettare Italiano altri tre-quattro giorni. Poi, eventualmente, valuterà altri profili. Roberto Mancini è stato offerto; Gasperini (stimato ancora dalla Roma; Fabregas, già corteggiato da Inter e Roma, è al momento bloccato dal Como. Resta così in piedi la pista Thiago Motta.