Thiago Motta ha detto no: salta (per ora) il ritorno in panchina | CM.IT

L’ex allenatore della Juventus vuole vagliare con attenzione tutte le ipotesi prima di tornare

Iniziata sotto i migliori auspici e con un mercato estivo dispendioso, l’avventura di Thiago Motta alla Juventus si è conclusa bruscamente lo scorso marzo. Esonerato dalla proprietà durante la sosta per le Nazionali e dopo la batosta in casa della Fiorentina, il tecnico italo-brasiliano è ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno del 2027.

Nonostante gli alti e bassi evidenziati durante i suoi mesi torinesi, l’ex allenatore del Bologna è un profilo che stuzzica diversi club. Di recente, ad esempio, si è parlato di un interessamento del Tottenham, mentre in Italia il suo nome è stato accostato all’Atalanta, al Milan e alla Roma, tutti club in attesa della decisione finale di Gian Piero Gasperini.

Sirene arabe per Thiago Motta: la risposta è già arrivata

Forte di un vincolo contrattuale ancora in essere, Motta vuole valutare con attenzione tutte le opzioni prima di prendere una decisione definitiva e anche per questo, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, nelle scorse settimane ha reagito con freddezza ad alcuni sondaggi arabi arrivati tramite un intermediario internazionale.

Il 42enne ex bianconero ha fatto capire che prima di prendere in considerazione eventuali proposte dall’Arabia, aspetterà l’evolversi del valzer delle panchine in Europa. Allo stato attuale dell’arte, l’ipotesi di allenare lontano dal Vecchio Continente non viene considerata prioritaria da Motta.

Tra Serie A e campionati esteri, d’altronde, sono molte le panchine in cerca d’autore la prossima estate e prendere una decisione affrettata sul proprio futuro potrebbe rivelarsi un boomerang ricco di rimpianti.