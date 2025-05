Perché Fabregas ha stregato Ranieri: cosa sta succedendo e i pensieri di Milan e Inter | ESCLUSIVO

Gli aggiornamenti di CM.IT sulla posizione del tecnico dei lariani: ancora poche certezze, con l’interessamento di tanti club importanti in Italia e non solo

A un passo da quota 50 punti, il campionato del Como è stato notevolissimo. Il club lariano si è guadagnato una tranquilla e meritatissima salvezza, riuscendo a stupire anche con risultati di prestigio. Grandi meriti alla società per aver costruito una squadra competitiva, affidandola a un timoniere che ha conquistato tutti: Cesc Fabregas è uno degli allenatori del momento.

Non stupisce, infatti, che molte squadre di rilievo pensino a lui. Come raccontato da Calciomercato.it, Fabregas è coinvolto nel progetto Como e il club lo ha blindato, ma al tempo stesso, anche per mezzo delle sue ultime dichiarazioni, lo spagnolo non ha dato ancora certezze totali sul suo futuro.

Il Como ha piani importanti, per una prossima stagione in cui provare a fare ancora meglio, stanziando un budget di 100 milioni per il calciomercato, con trattative per affari di spessore già in corso. Ma i contatti con altre società, per quanto riguarda Fabregas, ci sono stati. Su Calciomercato.it abbiamo descritto i rumours che potevano portarlo al Bayer Leverkusen, adesso è il momento delle italiane di farsi sotto. Soprattutto della Roma, che coltiva ancora delle speranze.

Nella Capitale, pensano che quello di Fabregas sia il profilo ideale, come allenatore che può costruire un progetto e come manager. A Ranieri, in particolare, lo spagnolo piace moltissimo per idee di calcio e mentalità complessiva. I giallorossi sono in attesa di capire se la situazione può evolversi, dato che Fabregas andrebbe liberato dal Como, con cui ha un contratto in essere. Ma il tecnico piace anche a Milan e Inter e in questo momento pare a sua volta in posizione di attesa.