Fabregas-Leverkusen, ore decisive: cosa sta succedendo adesso | CM.IT

Dal Como alla Germania, il tecnico è molto vicino al club tedesco: i dettagli

Una salvezza brillante, ottenuta con largo anticipo, e un finale di campionato in crescendo, in cui il Como si sta togliendo grandi soddisfazioni. Ieri, contro il Cagliari, è arrivata la sesta vittoria consecutiva, una striscia considerevole per i lariani, che conferma tutta la bontà del lavoro fatto fino a questo momento. Ma Cesc Fabregas, fautore di questa grande cavalcata, si avvicina in realtà all’addio, come si è intuito dalle sue dichiarazioni al termine della partita.

“Qualsiasi cosa succeda, sarò sempre grato al Como e sono orgogliosissimo di quello che si sta vedendo – ha spiegato – Voglio lasciare un’eredità importante, chi verrà dopo di me troverà qualcosa di buono”. Parole che sanno di commiato, con l’allenatore iberico che si prepara a iniziare una nuova avventura, quella al Bayer Leverkusen.

I tedeschi attendono il sì definitivo di Fabregas in settimana. Come appreso da ‘Calciomercato.it’, la trattativa è in fase molto avanzata. Le parti hanno già parlato di programmi e progetti reciproci, per il Bayer il tecnico sarebbe il sostituto ideale di Xabi Alonso che lascerà il club a breve. E’ lui il preferito della dirigenza teutonica, che dunque vuole accelerare per chiudere. E’ stata vagliata anche un’alternativa, vale a dire Farioli, prima di virare con decisione sullo spagnolo.

Dunque, può sfumare la permanenza in Serie A, dove Fabregas era stato contattato, nelle settimane scorse, anche da club di un certo livello come Milan e Roma. Per quanto riguarda il Como, che adesso deve andare a caccia di un suo successore, si stanno già sondando diverse alternative, contattando diversi candidati che rispondono all’identikit di un allenatore moderno e dal profilo manageriale. La questione in ogni caso si chiarirà quanto prima, per proseguire lungo un percorso che può rendere protagonisti i lariani nei prossimi anni nel nostro campionato.