“Dimissioni Conte”: la Juve sa già tutto

Le ultime sul futuro del tecnico leccese fresco di vittoria dello Scudetto alla guida del Napoli. Elkann lo rivuole a Torino

Nelle prossime ore è attesa la decisione finale di Antonio Conte. Restare al Napoli, o ‘sposare’ il nuovo progetto Juve? Come raccolto da Calciomercato.it, il tecnico leccese parla da mesi con John Elkann. E nei giorni scorsi ha chiesto garanzie sull’organigramma societario (sarà rivoluzione, da Comolli a Chiellini passando per il ritorno di Tognozzi. Giuntoli sembra davvero avere le ore contate) e sul mercato che verrà dei bianconeri.

Sul possibile ritorno di Conte a Torino, si è espresso anche il direttore di ‘TeleLombardia’ Fabio Ravezzani. “Vuole molti soldi – ha scritto su X – un mercato dispendioso e calciatori fatti e finiti che guadagnano molto”.

Antonio #Conte parla da mesi con #Elkann. Nei giorni scorsi, ha chiesto garanzie sull’organigramma societario e sul mercato della #Juve. Intanto, in queste ore, si decide il futuro di #Giuntoli#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 28, 2025

Quello di Ravezzani diventa però una sorta di attacco, o comunque di critica di Conte, prendendo come riferimento tutta la carriera dell’allenatore leccese, uno che fin qui si è dimostrato incapace di stare a lungo su una panchina: “Poi a dicembre inizierà a dire che non lo hanno accontentato e che non ha una squadra da scudetto“.

Conte per tornare alla Juve vuole molti soldi, un mercato dispendioso e calciatori fatti e finiti che guadagnano molto. Poi a dicembre inizierà a dire che non lo hanno accontentato e non ha squadra da scudetto. A Maggio minaccerà dimissioni. Se ai tifosi tutto questo va bene, ok. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 28, 2025

Conte-Juve, Ravezzani all’attacco: “A maggio minaccerà dimissioni”. Ma gli juventini tifano per il ritorno

Per Ravezzani, l’eventuale nuova avventura di Conte alla Juve potrebbe finire dopo appena un anno: “A maggio minaccerà dimissioni. Se ai tifosi tutto questo va bene, ok”.

Lo conosciamo bene ma se è quello che serve per farci provare almeno i brividi di competere dopo 5 anni di digiuno, accettiamo il suo atteggiamento. Poi si vedrà — Gippa (@Gippa3stelle) May 28, 2025

Però a maggio lo scudetto l’ha vinto Conte e non la mega-super-magnifica Inter… — Juve🔥🔥🔥 (@Sean_Ca_121292) May 28, 2025

La stragrande maggioranza, come si vede anche nei tweet in alto, per non dire la totalità degli juventini è favorevolissima al ritorno di Conte. Perché, in fondo, i pregi superano di gran lunga i difetti…