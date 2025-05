Conte e il Napoli: nuovo incontro dopo 48 ore | CM.IT

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontrano dopo solo 2 giorni dal meeting a Roma: si va verso la permanenza, dietrofront del tecnico

Serviva cautela e in effetti mai dare per vinto Aurelio De Laurentiis. Tra la parata Scudetto, il calore dei tifosi, il discorso riconoscente alla cena di squadra e poi la visita al Papa è riuscito a far tergiversare le prime ipotesi su una possibile separazione tra il mister e il club. Infine, sono state decisive le promesse sul mercato e sul progetto Napoli. Tutto in pochissime ore.

Il presidente si è defilato per l’intera stagione, poi è sceso in campo per rimettere a posto i cocci e convincere Antonio Conte a restare al Napoli un altro anno.

Conte e De Laurentiis, il meeting prima della vacanze

Il primo anno in azzurro si è concluso nel migliore dei modi. Antonio Conte ha vinto lo Scudetto in maniera inaspettata, pur perdendo a gennaio il suo miglior giocatore della rosa: Khvicha Kvaratskhelia.

Proprio il tema sul sostituto del georgiano è stato e sarà il tema centrale del presente e dell’estate napoletana. Il patron azzurro ha dato garanzie ad Antonio Conte sul mercato e provvederà ad investire un importante gruzzoletto proveniente dalle cessioni di Kvaratskhelia, Osimhen e qualche altro eventuale addio. Oltretutto, ci sono i soldi conquistati per l’ingresso in Champions League e la vittoria Scudetto.

Conte ha riflettuto. Dopo Roma è tornato a Napoli e ha ascoltato i pareri dell’ambiente attorno a sé: la famiglia, lo staff e i calciatori. Tutti vogliono continuare insieme. Chiaramente, la Juventus aveva sondato la possibilità di riprendere Antonio, ma la riorganizzazione societaria ha sicuramente ritardato le mosse e provocato scetticismo nel mister. Conte sa che il Napoli attualmente ha una solidità unica nel panorama calcistico italiano e la sfida di giocare la Champions al Maradona vorrà accoglierla con piacere.

Dunque, sono servite 48 ore di riflessione per poi vedersi nuovamente e ribadirsi alcuni concetti. ,Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Antonio Conte e De Laurentiis sono in un hotel in città. Tutte le strade portano alla permanenza in azzurro del mister. Specialmente la firma di Allegri con il Milan. Nelle prossime ore si definirà il futuro del club partenopeo. Poi baci, abbracci e meritate vacanze. Ci si rivedrà a luglio per il doppio ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro.