Addio dopo finale Champions, la bomba Lautaro Martinez scuote l’Inter

‘Bomba’ Lautaro Martinez nella settimana della finalissima di Champions League. L’indiscrezione e tutti i dettagli

L’attesa sta per finire. L’Inter di Simone Inzaghi vola a Monaco di Baviera per il sogno Champions League. Dopo lo Scudetto sfumato all’ultima giornata, Lautaro e compagni si giocheranno la massima competizione europea nella finalissima contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

“È un sogno che è di nuovo alla nostra portata: non voglio nemmeno pensare se riuscirò o meno a raggiungere il traguardo che tutti vogliamo e che manca all’Inter da tanto tempo. Voglio davvero godermi il momento, la partita: se vinceremo, sarà un sogno che si avvera”. Il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, ha caricato così la squadra in vista dell’ultimo atto di Monaco. “Meritavamo di raggiungere la finale per i sacrifici che abbiamo fatto e per il duro lavoro di tutta la squadra. Onestamente sono molto orgoglioso di questa squadra e spero che riusciremo a mettere la ciliegina sulla torta”.

Nel frattempo però, proprio a pochi giorni da Paris Saint-Germain-Inter, è arrivata un’importante indiscrezione di calciomercato riguardante proprio il capitano dell’Inter. I rumors arrivano dalla Spagna, dove una big avrebbe nuovamente messo nel mirino l’attaccante argentino.

Calciomercato Inter, Atletico Madrid all’assalto di Lautaro Martinez

Come riportato da ‘El Chiringuito TV’, l’Atletico Madrid sarebbe pronto a dare l’assalto a Lautaro Martinez nella prossima estate. L’arrivo alla corte del ‘Cholo’ Simeone sarebbe possibile in caso di separazione con Griezmann.

Se l’attaccante francese lascerà i Colchoneros, sarà Lautaro Martinez il nome in cima alla lista della dirigenza spagnola. La posizione dell’Inter è sempre la stessa ed irremovibile: il capitano è considerato incedibile e sarà ceduto dal club nerazzurro solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile, superiore ai 100 milioni di euro. L’Atletico, insomma, è già avvisato.