Reijnders come Tonali: Guardiola fa sul serio, ma non è l’unica paura per il Milan | CM.IT

Il centrocampista rischia seriamente di fare le valigie. Il punto della situazione in vista dell’estate, quando l’olandese potrà salutare

Si muove il calciomercato del Milan. Queste sono state le ore di Igli Tare, che è tornato prepotentemente in orbita rossonera. Giorgio Furlani è pronto a chiudere per l’albanese, che dovrà contribuire a far rinascere il Diavolo.

Non sarà una missione facile e le cose da fare saranno davvero molte. Si partirà chiaramente con la scelta dell’allenatore, con Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, che sono diventati due seri candidati alla successione di Sergio Conceicao. Poi in sinergia col gruppo di lavoro e chiaramente con il nuovo allenatore si dovrà organizzare il mercato dei giocatore.

Prima si capirà quali giocatori, attualmente in prestito, verranno riscattati, così da capire quanto il Milan incasserà, poi si passerà ai casi spinosi legati ai rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan. E’ evidente, dunque, che le matasse da sbrogliare saranno davvero diverse, ma ce ne potrebbero essere altre.

La paura più grande, che aleggia ormai da qualche giorno è quella relative a Tijjani Reijnders. Su Calciomercato.it, però, ve ne abbiamo parlato diverso tempo fa , quando le acque sembravano apparentemente calme. L’olandese rischia seriamente di far la fine di Sandro Tonali.

Milan, Reijnders e Pulisic nel mirino

Il paragone con l’italiano è legato al fatto, che l’ex AZ è colui che potrebbe ricevere un’offerta dalla Premier League da capogiro, come successe due estati fa con il centrocampista italiano. Per un club, chiamato a mettere a bilancio importanti plusvalenze, la cessione di Tijjani Reijnders è certamente quella più semplice.

Privarsi dell’olandese, considerato oggi incedibile dal Milan, rischia di infiammare ancor di più una piazza già arrabbiata. Il Diavolo dovrà dunque capire se resistere alle offerte che sono pronte ad arrivare. Il Manchester City di Pep Guardiola è intenzionato, come confermato alla redazione, a mettere sul piatto ben presto la sua prima proposta. E’ evidente che se dovesse arrivare un assegno sui 70 milioni di euro, sarebbe difficile non ascoltare gli inglesi.

Toccherà, dunque, al nuovo Ds, insieme al gruppo di lavoro fare la scelta giusta, sapendo che per Reijnders potrebbero arrivare anche altre offerte, visto che piace anche a Real Madrid, Barcellona e Chelsea. Vendere gli esuberi – che non sono pochi – e tenersi stretti i campioni. E’ questa la strada maestra da percorrere e il discorso, chiaramente, vale anche per Christian Pulisic, che ha bisogno di certezze per continuare in rossonero.