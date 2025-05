Ds Milan, ci siamo: nuovo incontro Tare-Milan a brevissimo, le ultime | CM.IT

Tiene banco da mesi la questione del direttore sportivo per il club rossonero: tanti i nomi sondati, adesso l’accelerata potrebbe essere decisiva

Dopo la sconfitta contro la Roma di domenica scorsa, che ha decretato la definitiva assenza dalle coppe europee della prossima stagione, si cerca di chiudere il cerchio per il direttore sportivo in casa Milan.

Stagione fallimentare quella vissuta dai rossoneri, tra l’eliminazione ai playoff della Champions League e la sconfitta nella finale della Coppa Italia contro il Bologna di Vincenzo Italiano, che hanno tutta l’intenzione di ripartire con uno slancio diverso in vista della prossima.

Partendo dalla struttura societaria che si è dimostrata carente con la triade composta da Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. La necessità di un direttore sportivo si è fatta impellente e l’amministratore delegato rossonero ci sta lavorando da diversi mesi.

In primis fu Fabio Paratici, saltato al momento delle firme per motivazioni che non sono state ancora pienamente svelate. Poi si è passati a Igli Tare e Tony D’Amico (con l’Atalanta che lo ha bloccato immediatamente), mentre nei giorni scorsi si è parlato di Lee Congerton, ex dirigente proprio degli orobici, tra le altre, e addirittura di Cristiano Giuntoli della Juve. Insomma, una ridda di voci e indiscrezioni che, però, non hanno portato alla fumata bianca. Ma la svolta appare molto vicina.

Ds Milan, incontro a brevissimo tra il Milan e Tare

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si terrà a stretto giro di posta, forse anche oggi, un nuovo, e probabilmente decisivo, incontro tra i dirigenti del Milan e Igli Tare. Il direttore sportivo, libero da vincoli dopo la fine del rapporto con la Lazio, si è esposto pubblicamente su questa possibilità e ha già avuto diversi colloqui nelle scorse settimane con Furlani, come ampiamente raccontato dalla nostra redazione, raggiungendo anche un accordo.

Adesso questo nuovo appuntamento per, evidentemente, chiudere la trattativa e arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo, Zlatan Ibrahimovic vorrebbe affiancare alla figura del Ds una figura che incarni lo spirito rossonero, un ex calciatore del Milan che possa rappresentare lo spirito e la storia del club. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e vi terremo aggiornati.