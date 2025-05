Milan-Theo Hernandez: dall’offerta araba alla posizione del club, il punto dopo l’incontro | CM.IT

Le ultime sul futuro del terzino francese dopo il summit in via Aldo Rossi: il destino del giocatore appare davvero segnato

Igli Tare ha fretta. Il Direttore sportivo ha premuto il piede sull’acceleratore per risolvere il prima possibile i casi critici del suo Milan. Dopo aver chiuso per l’allenatore, con l’arrivo di Massimiliano Allegri, è tempo di passare ai calciatori.

Oggi così la lente di ingrandimento è stata puntata su Tijjani Reijnders, con la prima offerta del Manchester City che non ha soddisfatto i rossoneri. Allo stesso tempo, in via Aldo Rossi, presso la sede del club, si è tenuto un incontro tra l’agente di Theo Hernandez e la dirigenza rossonera. Un incontro che ha permesso a Igli Tare di avere un confronto per la prima volta con Manuel Garcia Quilon.

Le carte in tavola, però, come appreso da Calciomercato.it, non sono cambiate rispetto al passato: nessuna proposta di rinnovo da parte del club è stata fatta per Theo Hernandez. Il francese può dunque fare le valigie in questa sessione di calciomercato o liberarsi a zero la prossima estate qualora non dovesse arrivare la proposta giusta. A gennaio il Diavolo aveva detto sì al Como, che aveva messo sul tavolo più di 40 milioni di euro. Oggi il francese può dire addio ai rossoneri anche per qualcosa meno e di questo l’agente di Theo Hernandez è stato informato.

Milan, Al Hilal per Theo Hernandez

Sarà dunque un weekend di riflessione per il Milan, ma anche per lo stesso terzino che ha sul piatto una proposta da parte dell’Al Hilal. In questo momento il francese – racconta chi gli è vicino – appare, però, poco propenso a dire sì al mondo arabo e spera in una chiamata da una big.

Come scritto, i prossimi giorni saranno anche quelli di Mike Maignan. Con il portiere transalpino la situazione è certamente più lineare. Il Diavolo aveva messo sul piatto un nuovo contratto a cinque milioni di euro netti a stagione. Una proposta accettata dall’ex Lille, ma il Milan ha fatto un passa indietro, spazientendo Maignan. Ora è il tempo di capire se lo ‘strappo’ è ricucibile o meno. I tifosi sono così in attesa, con il Milan che può totalmente cambiare volto. Senza Theo Hernandez e Tijjani Reijnders di certo non sarebbe più lo stesso