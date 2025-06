Nuova era Milan: Theo Hernandez alla porta, ma l’Arabia non attrae. Per Maignan c’è la Premier

Le ultime sul futuro dei due calciatori francesi. Il Diavolo rischia una vera e propria rivoluzione, considerando anche il possibile addio di Reijnders

Milan e Al Hilal hanno raggiunto un accordo per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Un accordo, che però non basta ancora per portare Theo Hernandez in Arabia Saudita.

Il terzino francese è stato sempre poco propenso a lasciare il calcio che conta, ma la proposta dell’Al Hilal è davvero allettante e rifiutare 18 milioni di euro netti a stagione non è certo facile. L’idea dell’ex Real Madrid, al momento, però, è quella di aspettare ancora una proposta dall’Europa. Oggi nessuna big ha messo il suo nome in cima alla lista, ma un’opportunità può comunque nascere.

In Spagna, ad esempio, sono certi che l’Atletico Madrid abbia voglia di provarci. Andrà, dunque, capito se i Colchoneros poi saranno capaci di mettere sul piatto la cifra richiesta dal Milan. L’addio di Theo Hernandez, dunque, potrebbe non essere così vicino, come si poteva credere nelle scorse ore. E’ vero, però, che il Diavolo lo ha di fatto messo alla porta il suo giocatore. L’ipotesi Al Hilal non è ancora da escludere totalmente e nelle prossime ore è previsto l’arrivo del numero uno del club arabo a Milano.

Milan: Hernandez verso l’addio, enigma Maignan

Nell’incontro tra Igli Tare e l’agente del terzino francese non è stato compiuto alcun passo in avanti verso il rinnovo. E’ tutto bloccato e il Milan non ha messo sul piatto nessuna proposta.

La richiesta fatta al procuratore è dunque più che chiara: Theo Hernandez deve trovarsi una sistemazione e il Milan per non perderlo a zero vuole venderlo adesso. Non è dunque da escludere, che alla fine, invece, il giocatore resti ancora una stagione in rossonero andando via solo quando sarà scaduto il contratto.

La situazione andrà monitorata con molta attenzione, ma è evidente che non possono essere esclusi colpi di scena. Igli Tare ha voglia di chiudere i casi critici del Diavolo il prima possibile. Così oltre a Theo Hernandez dobbiamo aspettarci novità a breve anche su Mike Maignan. Il portiere può ancora rinnovare, ma l’albanese deve riallacciare dei rapporti che adesso sono freddi per via della marcia indietro del Milan. Durante il calciomercato di gennaio, infatti, le parti avevano trovato un accordo sulla base di un contratto a cinque milioni di euro. Il club rossonero, però, poi, ci ha ripensato.

Questo atteggiamento ha chiaramente indispettito Mike Maignan. Serve dunque ricucire, ma se dall’Inghilterra dovesse arrivare una proposta da 30/35 milioni di euro, arriverebbe il via libera da parte del Milan. Il Chelsea così ci sta pensando seriamente e ha chiesto informazioni al Diavolo.

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri potrebbe dunque ripartire senza due pilastri importanti. Ma se andassero via pure Leao e Reijnders? Con la proposta giusta (sui 100 milioni per il primo, superiore ai 70 per il secondo) tutto è davvero possibile.