Inzaghi-Inter: dentro o fuori! Intanto arriva il nuovo centravanti

Ore cruciali per il futuro sulla panchina nerazzurra del tecnico. La dirigenza, dopo il colpo Luis Henrique, lavora per rinforzare l’attacco

Giornata campale oggi per il futuro di Simone Inzaghi, con il vertice in programma nel pomeriggio con l’Inter che scioglierà tutti i dubbi sul destino in nerazzurro del tecnico piacentino.

La tentazione Al-Hilal è sempre più forte per l’ex Lazio, con la società che invece vorrebbe continuare il matrimonio con l’allenatore nonostante la figuraccia in mondovisione nella finalissima di Champions League persa sabato per 5-0 contro il Paris Saint-Germain.

Il presidente Marotta ha ribadito la volontà dell’Inter di proseguire nel rapporto con Inzaghi nel post gara dell’Allianz Arena, mentre il mister emiliano aveva palesato non pochi dubbi nel continuare l’avventura alla guida della ‘Beneamata’. Il tecnico, come raccontatovi da Calciomercato.it, ha raggiunto un accordo di massima con l’Al-Hilal dopo il blitz di metà aprile del presidente del sodalizio arabo a Milano.

Non solo Bonny per l’attacco: l’Inter spinge anche per Hojlund

Ore cruciali quindi per Inzaghi e l’Inter mentre la dirigenza si muove anche per il sostituto: in prima fila resta Cesc Fabregas, anche se non sarà impresa facile liberarlo dal Como.

Le alternative allo spagnolo portano agli ex Chivu e Vieira, mentre De Zerbi sembra destinato a restare al Marsiglia. Intanto dall’Olympique arriva Luis Henrique, sbarcato ieri a Malpensa per iniziare la sua nuova avventura con la casacca nerazzurra. Oggi visite e firma per l’eclettico esterno brasiliano. Secondo colpo dopo Sucic, con Marotta e Ausilio che cercano anche una punta già in vista del Mondiale per Club. Bonny resta un nome caldo, anche se l’Inter deve fare attenzione alla concorrenza del Napoli. I nerazzurri inoltre non perdono di vista David, anche lui nel mirino del Napoli e della Juventus.

Con la ‘Vecchia Signora’ potrebbe inscenarsi invece un duello per Hojlund, in uscita dal Manchester United e che intriga il club vicecampione d’Europa. L’Inter punterebbe a un prestito con diritto o obbligo di riscatto per il centravanti danese ex Atalanta.