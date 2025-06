L’Inter si consola con Luis Henrique: “Un sogno, pronto per il Mondiale” | VIDEO CM.IT

Il duttile esterno brasiliano è sbarcato a Milano: domani le visite mediche e la firma sul contratto

L’Inter si lecca le ferite dopo la figuraccia rimediata nella finale di Champions contro il PSG, ma intanto è pronta a ripartire accogliendo Luis Henrique a Milano.

Dopo avere definito la scorsa settimana la trattativa con il Marsiglia, il brasiliano è sbarcato nel pomeriggio all’aeroporto di Malpensa per iniziare la sua nuova avventura in maglia nerazzurra. Maglietta, berrettino e tanti sorrisi per il duttile esterno classe 2001 lasciando lo scalo varesino.

“È un sogno essere all’Inter, sono molto felice. Sono pronto per il Mondiale“, le prime parole da giocatore del club vicecampione d’Europa in attesa dell’ufficialità e raccolte dall’inviato di Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, Luis Henrique sbarca a Milano: domani le visite mediche

Prima della finale di Champions League, l’Inter aveva trovato l’accordo con il Marsiglia per un’operazione complessiva da 25-26 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

🇧🇷 #Inter – Domani mattina previste le visite mediche per #LuisHenrique, che firmerà un contratto fino al 2030 con il club nerazzurro. Operazione complessiva da 25-26 milioni di euro per l’ormai ex Marsiglia 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/onsz8Po1TG — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 2, 2025

Luis Henrique firmerà un quinquennale fino al giugno 2030, con un ingaggio di poco superiore ai 2 milioni di euro. L’intesa con l’entourage dell’ex Botafogo era stata raggiunta ad aprile come raccontatovi da Calciomercato.it.

Domani mattina previste le visite mediche tra Coni e l’Humanitas per il 23enne brasiliano, prima di mettere nero su bianco e firmare il contratto con l’Inter. Luis Henrique inizierà subito gli allenamenti con l’Inter in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti.