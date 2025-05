Fumata nerazzurra per Luis Henrique: colpo Mondiale, adesso l’attaccante | CM.IT

L’Inter prepara la finalissima di Champions, ma intanto è a un passo dal definire l’acquisto dal Marsiglia del giocatore brasiliano

In attesa della finale di Champions League, l’Inter è pronta a chiudere il secondo colpo di mercato per il Mondiale per Club dopo aver bloccato Sucic a gennaio.

Il club nerazzurro è ormai a un passo da Luis Henrique, dopo gli ultimi contatti positivi andati in scena nelle ultime ore con il Marsiglia. Come raccolto da Calciomercato.it, l’Inter ha trovato la quadra con i francesi per un’operazione complessiva da 25-26 milioni di euro tra parte fissa e bonus (facili e più complicati, non superiori ai 5 milioni).

Già la scorsa settimana la dirigenza di Viale della Liberazione aveva mosso dei passi importanti sfruttando gli ottimi uffici con l’Olympique, mentre ad aprile la società meneghina aveva trovato l’intesa di massima con l’entourage del jolly brasiliano per un contratto quinquennale fino al 2030.

Calciomercato Inter, si chiude per Luis Henrique: la firma dopo la finale di Champions

Da limare sono qualche dettaglio per chiudere l’affare, con l’Inter che punta a ufficializzare Luis Henrique la prossima settimana all’apertura della finestra straordinaria di giugno e aggregare così il giocatore in vista del Mondiale negli Stati Uniti.

L’ex Botafogo ha convinto i dirigenti nerazzurri e Inzaghi per la sua duttilità, considerando che il classe 2001 può agire sia da esterno offensivo che da quinto di centrocampo in alternativa a Dumfries sulla corsia destra. Luis Henrique nella stagione in corso è esploso al Marsiglia sotto la guida di De Zerbi, mettendo a referto 9 gol e dieci assist.

In attesa della finalissima contro il PSG e di sciogliere le riserve sul futuro in panchina di Simone Inzaghi, l’Inter però non ha intenzione di fermarsi a Sucic e Luis Henrique per la prima fase del mercato estivo. Marotta e Ausilio vogliono chiudere anche per un attaccante e, oltre a David, Zirkzee, Hojlund e Castro, il nome più caldo in questo momento è Bonny, con il giovane francese in forza al Parma ‘spiato’ domenica sera a Bergamo dal Ds interista in occasione del match contro l’Atalanta.