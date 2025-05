L’Inter stringe per Luis Henrique: ma c’è anche un altro colpo in canna | CM.IT

Il club nerazzurro vuole chiudere prima del Mondiale per Club l’arrivo del jolly brasiliano in forza al Marsiglia

Finale di stagione al cardiopalma per l’Inter, che oltre alla finalissima di Champions League del 31 maggio a Monaco contro il Paris Saint-Germain, è tornata a sperare anche nello scudetto dopo il passo falso del Napoli con il Genoa.

La strada per uno storico double è ancora aperta in casa nerazzurra, in attesa del Mondiale per Club che si disputerà da metà giugno negli Stati Uniti. Risultati da big in campo internazionale, certificati anche dai lauti introiti che la società campione d’Italia ha incassato negli ultimi mesi tra premi Uefa e botteghino. Un complessivo che va quasi a toccare i 200 milioni e che dà ulteriore ossigeno alle casse di Oaktree.

Oltre evidentemente a dare maggiore garanzie alla dirigenza interista per muoversi sul mercato, alla ricerca di quei profili in grado di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, con il tecnico destinato a proseguire il matrimonio con la ‘Beneamata’ e a firmare il rinnovo oltre il 2026.

Calciomercato Inter, non solo Luis Henrique: caccia al nuovo attaccante

Nonostante il momento decisivo sul campo, l’Inter non perde di vista il mercato e sta accelerando per puntellare la squadra già in vista del Mondiale per Club. Dopo Sucic, che a gennaio era sbarcato a Milano per le visite mediche e la firma con il sodalizio nerazzurro, i dirigenti di Viale della Liberazione stringono i tempi per chiudere l’affare Luis Henrique con il Marsiglia.

Ieri il Ds Ausilio – come raccolto da Calciomercato.it – è tornato in sede per pianificare le prossime mosse per l’esterno brasiliano, obiettivo caldissimo nelle ultime settimane. A breve sono previsti nuovi contatti con il Marsiglia, con la volontà di arrivare a dama dopo aver trovato l’intesa con gli agenti di Luis Henrique. L’Inter rimane fiduciosa nella fumata bianca e nel riuscire a chiudere l’operazione sotto i 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, sfruttando anche gli ottimi uffici con la dirigenza dell’Olympique.

Intanto il presidente Marotta e Ausilio non si fermano a Luis Henrique e prossimamente proveranno anche l’assalto ad un nuovo attaccante, obiettivo prioritario nella lista dei nerazzurri considerando l’addio di Correa e la probabile separazione anche da Arnautovic. Oltre David, Castro e Zirkzee – tutte opzioni per vari motivi complicate – l’Inter tiene sempre sotto osservazione piste più abbordabili come Raspadori, Krstovic e Bonny.