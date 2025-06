L’Inter pensa al dopo Inzaghi: tanti allenatori in lizza, ma uno ha fatto una promessa | CM.IT

I nerazzurri appesi al destino del tecnico piacentino che deve decidere il suo futuro: si è aperto quindi il casting per l’eventuale sostituto

La finale di Champions sta portando strascichi inevitabili in casa Inter, viste soprattutto le modalità in cui è arrivata una sconfitta epica. Lo 0-5 è lo scarto maggiore in assoluto della storia di questa competizione e apre ragionamenti, scenari, analisi. Sui giocatori, sulla società e sull’allenatore. Ma al tempo stesso questo avviene anche all’interno del club nerazzurro, su cui c’è ancora un velo importante di incertezza dipesa dal futuro proprio del mister piacentino.

La situazione è nota ormai a tutti. Simone Inzaghi ha il contratto in scadenza a giugno 2026, per non cominciare la nuova stagione con questa situazione serve ovviamente un rinnovo. Ma il punto non è tanto quello, quanto invece le offerte arrivate sul piatto al tecnico che in quattro anni ha conquistato uno scudetto e due finali di Champions League, oltre a due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Quella più sostanziosa e ‘pericolosa’ per l’Inter è ovviamente quella araba, che rischia seriamente di lasciare Marotta e Ausilio con l’incombenza di cercare un nuovo allenatore.

Un’eredità che sarebbe comunque pesante, ma da qualche giorno si fanno già i nomi dei possibili sostituti. Tutti profili comunque giovani e in rampa di lancio. Uno di questi è Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia che ha concluso al secondo posto l’ultima Ligue 1 conquistando l’accesso alla Champions League.

De Zerbi-Inter più lontani: la situazione con il Marsiglia

Dopo il Sassuolo, è cominciato il percorso di Roberto De Zerbi in giro per l’Europa. Prima lo Shakhtar Donetsk, poi il Brighton e ora il Marsiglia. In Francia non ha potuto mai giocarsi davvero il titolo con il PSG schiacciasassi, ma è riuscito comunque a chiudere secondo centrando il ritorno in Champions, vero obiettivo stagionale. Di lui si è parlato tanto, salvo poi annunciare la permanenza per la prossima stagione all’OM. Ma il calcio è mutevole, non c’era ancora un’occasione come l’Inter di mezzo.

L’allenatore bresciano era uno dei nomi papabili in caso di addio di Simone Inzaghi. Era, perché nonostante tutto il destino – almeno quello a breve termine – di RDZ dice ancora Marsiglia. Come risulta a Calciomercato.it, il tecnico 46enne (li compirà questo venerdì) resterà infatti all’Olympique mantenendo l’impegno col club e soprattutto la proprietà americana, che De Zerbi è andato a incontrare direttamente negli USA. Il tecnico – che già oggi sarà a Foggia per ricevere (domani) la cittadinanza onoraria – ha investito molto su questa avventura, ad ora la situazione resta quindi questa.

Dalla lista degli allenatori per l’#Inter, in caso di addio di Simone #Inzaghi, il nome di Roberto #DeZerbi è quello più freddo: dopo l’incontro negli Usa con la proprietà del #Marsiglia #OM, il tecnico bresciano ha tutta l’intenzione di mantenere la parola data @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) June 2, 2025

E allora rimane in auge il nome di Cesc Fabregas, molto attratto dalla panchina dell’Inter anche perché – da Como – non dovrebbe spostare la famiglia. Lo spagnolo è la prima scelta di Piero Ausilio, che però tiene in considerazione anche Cristian Chivu. Il romeno ha ricevuto un’offerta dal Parma per il rinnovo del contratto.