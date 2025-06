Milan, Reijnders al City: Guardiola alza l’offerta | CM.IT

La trattativa tra i due club vede il traguardo: l’olandese a un passo dai ‘Citizens’

Reijnders è a un passo dal Manchester City. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’atteso rilancio del club inglese è puntualmente arrivato. Adesso la trattativa con il club rossonero può davvero vedere il traguardo.

In attesa di conoscere il destino di Theo Hernandez e Maignan, sarà l’olandese la prima grande cessione dei rossoneri in questo mercato estivo.

L’ex Az Alkmaar è stato il miglior calciatore della fallimentare stagione che si è appena conclusa, con 15 gol e 5 assist realizzati, e solo tre mesi fa aveva rinnovato il contratto fino al 2030. Ma nel calcio tutto cambia in fretta: l’ingresso del City ha ribaltato tutto, con Reijnders che a meno di clamorose sorprese sarà a disposizione di Guardiola già per il Mondiale per Club.

I Citizens, infatti, hanno già raggiunto un accordo con il centrocampista olandese e sono intenzionati a garantire un’offerta migliore rispetto alla prima, che raggiungeva i 60 milioni di euro. La trattativa, dunque, è pronta ad entrare nel vivo, con contatti sempre più costanti tra le parti.