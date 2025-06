Mourinho torna all’Inter? Ecco come stanno le cose col Fenerbahce | ESCLUSIVO

Pronto il ribaltone sulla panchina nerazzurra dopo l’addio di Simone Inzaghi, che ripartirà dall’Arabia Saudita. Le ultime sullo Special One

Dopo quattro anni è finito il matrimonio tra l’Inter e Simone Inzaghi. L’incontro di oggi con la dirigenza nerazzurra non è bastato a far cambiare idea al tecnico piacentino, che avrebbe avuto ancora un anno di contratto con il club meneghino. Dopo la batosta nella finale di Champions League contro il Psg, il suo futuro è in Arabia Saudita, dove è pronto ad accettare la ricchissima offerta dell’Al Hilal.

Di certo l’Inter non vuole farsi trovare impreparata ed ha già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo allenatore. Come vi abbiamo raccontato, ad oggi in pole c’è Cesc Fabregas, tanto che il Como sta pensando a De Rossi qualora dovesse maturare l’addio del tecnico spagnolo. Ma ci sono anche altri papabili: uno di questi è Roberto De Zerbi, attualmente sotto contratto con il Marsiglia, anche se la presenza del suo agente vicino alla sede dell’Inter non ha nulla a che fare con una ipotetica trattativa.

E poi ci sono le piste che portano agli ex nerazzurri. Due hanno fatto bene da subentranti alla loro prima stagione in Serie A. Si tratta del francese Patrick Vieira e del rumeno Cristian Chivu, che hanno portato alla salvezza rispettivamente il Genoa e il Parma. A proposito di grandi ex, però, la pista più suggestiva è quella che porta a José Mourinho.

Calciomercato Inter, il Fenerbahce è pronto a liberare Mourinho

Nelle ultime ore i bookmaker hanno rivisto sensibilmente al ribasso la quota del ritorno dello Special One sulla panchina dell’Inter. Secondo il portale dedicato ai nerazzurri ‘interlive.it’, peraltro, lo stesso Mourinho si sarebbe proposto indirettamente al club di Viale della Liberazione attraverso alcuni ex calciatori della sua squadra del 2010. Per ora non ci sono conferme in tal senso, ma ci sono comunque interessanti novità dalla Turchia.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, il Fenerbahce è disposto a liberare il tecnico portoghese, reduce da una stagione senza titoli ad Istanbul. I Canarini Gialli sono arrivati secondi in campionato dietro agli eterni rivali del Galatasaray – ma facendo meno punti dell’anno scorso – e non hanno fatto bene nemmeno in Europa League né in Coppa di Turchia. A prescindere dalle voci sull’Inter, quindi, l’idea è di separarsi da Mourinho e ripartire da un nuovo allenatore.