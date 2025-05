Fabregas-Inter tra indizi e retroscena: incontro Roma e ultime su Nico Paz | ESCLUSIVO

Le ultime sul futuro del tecnico del Como nella nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube

Nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Ospite Samuele Nava, giornalista de ‘La Provincia di Como’ con cui abbiamo parlato di Cesc Fabregas.

La Roma ma, da diverse settimane, anche l’Inter. Lo spagnolo si conferma uno degli allenatori più richiesti del momento. Il club nerazzurro stima infatti molto l’allenatore spagnolo e potrebbe pensare a lui in caso di addio di Inzaghi.

Il tecnico piacentino, si sa, incontrerà il club nerazzurro dopo la finale di Champions per parlare del futuro. Ieri, in conferenza stampa, l’allenatore ha parlato per la prima volta di un futuro lontano da Milan confermando quanto vi abbiamo raccontato e anticipato sull’offerta dell’Al-Hilal.

Il Como si conferma però un osso molto duro. Dopo gli assalti della Roma e i nuovi tentativi di Ghisolfi, ha deciso di blindare nuovamente lo spagnolo per la prossima stagione. Resta da capire quale sarebbe la posizione di Fabregas in caso di un vero assalto dei nerazzurri. Del suo futuro, ne abbiamo parlato oggi con Samuele Nava della Provincia di Como.

“Fabregas tentato dall’Inter”

“Fabregas ha realmente incontrato tre squadre che lo hanno cercato: Lipsia, Bayer Leverkusen e Roma. Questo però non cambia la realtà dei fatti, lui è l’allenatore del Como e ha un progetto con questo club. L’unica squadra che potrebbe farlo davvero tentennare sarebbe l’Inter.

Fabregas sarebbe tentato dall’Inter per una serie di motivazioni. Lui tiene anche molto conto della sua tranquillità e una proposta dell’Inter gli permetterebbe di non scardinare le sue abitudini di famiglia. Ovviamente queste sono considerazioni personali perché devono succedere una serie di cose, soprattutto se Inzaghi non dovesse vincere la Champions e andare in Arabia. Parliamo di ipotesi che si devono incastrare.

A nessuno dei tre club dice di no e rimanda tutto alla società Como, che sta facendo muro sotto tutti i punti di vista. Lo spagnolo non si prende la responsabilità di dire di no alle tre squadre che lo hanno cercato”.

Nico Paz-Inter, come stanno le cose

In chiusura, restando sul Como ma soprattutto sull’Inter, il focus si è spostato su Nico Paz obiettivo concreto di Marotta e Ausilio: “Il futuro dell’argentino è complesso, chiaramente se domani Xabi Alonso si sveglia e vuole il calciatore esercitano la clausola, lui torna al Real Madrid. Noi abbiamo parlato con Fabregas in privato e l’allenatore, dopo un colloquio col calciatore, si è detto tranquillo. Questo fa presagire anche una volontà di programmare il futuro con il Como”.