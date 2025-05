Inter, 30 milioni per Nico Paz: Marotta e Ausilio tifano Real | CM.IT

Il talento argentino si mette in mostra anche nell’ultima di campionato, sotto gli occhi della dirigenza nerazzurra che è pronta a un grande investimento per portarlo a Milano

Nico Paz ha chiuso la sua grande stagione con l’ennesima prestazione di alto livello. Peraltro contro quell’Inter in pressing da mesi, tramite Javier Zanetti ex compagno e amico di papà Pablo, per averlo alle proprie dipendenze a partire del prossimo anno.

Come raccolto da Calciomercato.it, Marotta e Ausilio non hanno affatto abbandonato l’idea di mettere sotto contratto la mezz’ala argentina. L’Inter è sempre più decisa e pronta a fare un investimento importante, da 30/35 milioni di euro, per il cartellino del classe 2005 autore di 6 gol e 9 assist nella sua prima esperienza in Serie A.

La situazione Nico Paz, però, è piuttosto intricata: il Como confida ancora nella possibilità di trattenerlo almeno un’altra stagione. La società dei fratelli Hartono lo prenderebbe a titolo definitivo domattina, tuttavia fin qui si è dovuto scontrare con la ferma riluttanza del Real a perdere il gioiello nato in Spagna e con alle spalle già 8 presenze in maglia ‘Merengues’.

Il Madrid ha una clausola di riacquisto valida fino al 2027 da 9 milioni di euro a salire. In Spagna sostengono che abbia intenzione di sfruttarla già adesso, ma dall’entourage di Nico Paz sono arrivate delle smentite. Sul futuro del ventenne, in sostanza, regna ancora assoluta incertezza.

Nico Paz, il Como prova a trattenerlo mentre l’Inter tifa Real

Nico Paz è aperto a qualsiasi soluzione, anche alla permanenza a Como per una ulteriore stagione. L’Inter fa però il tifo per il Real, nel senso che solo qualora Perez decidesse di riprenderselo potrebbe poi avere delle chance di regalare il calciatore a Simone Inzaghi.

Pure il club spagnolo ha bisogno di fare cassa per muoversi sul mercato, e Nico Paz potrebbe essere utile in tal senso se Xabi Alonso volesse puntare su altri profili.

L’Inter, ripetiamo, è prontissima ad acquistarlo a titolo definitivo mettendo sul piatto 30/35 milioni di euro. Marotta, che vanta ottimi uffici con Perez, potrebbe proporre un affare in stile Morata, concedendo ai ‘Blanços’ una recompra a una cifra prestabilita.

Se invece dovesse spuntarla il Como, che sta facendo di tutto per tenerselo stretto, il club di Oaktree sarebbe pressoché costretto a depennare il nome di Nico Paz dalla lista della spesa.