DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 1 febbraio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Mancano pochi giorni alla fine della sessione di calciomercato invernale. Si entra perciò in un fine settimana determinante, per i club di Serie A ma non soltanto.

Ore caldissime al Milan: Gimenez è sempre più vicino, con la cessione in attacco di Morata. In uscita anche Tomori, direzione Tottenham, in difesa. La Juventus invece si allontana da Danso e punta Goglichidze dall’Empoli. Brusca frenata per il Napoli per il colpo Comuzzo, mentre per il reparto offensivo il nome caldo adesso è quello di Saint-Maximin. L‘Inter infine aspetta buone nuove da Roma per Zalewski, che prima del passaggio in nerazzurro deve rinnovare con i giallorossi.

09:50 CM.IT | Juventus, Fagioli ormai vicinissimo alla Fiorentina: prestito con obbligo di riscatto 🚨 Nicolò #Fagioli alla #Fiorentina: operazione molto vicina alla chiusura. Lascerà la #Juventus in prestito con un obbligo di riscatto. Operazione complessiva da 17/20 milioni ⚜️ 📲 @calciomercatoit @alessio_lento pic.twitter.com/SvWXUeStIN — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) February 1, 2025

09:40 Milan, Gimenez ad un passo: nelle prossime ore sarà in Italia Ci siamo. Il Milan è pronto a mettere in moto la macchina organizzativa per programmare l’arrivo di Santiago Gimenez già nelle prossime ore. Ancora ultimi dettagli prima del suo arrivo.

09:31 Lecce, Dorgu in partenza per Manchester: visite mediche e firma Il colpaccio del Manchester United è vicino all’ufficializzazione: Patrick Dorgu, dopo aver visto trionfare i compagni del Lecce contro il Parma, è in partenza da Milano per l’Inghilterra, dove si sottoporrà alle visite mediche prima della firma di contratto con i ‘Red Devils’. Ai salentini una cifra superiore ai 35 milioni di euro.

09:16 Atalanta, si attende l'ufficialità di Maldini Si attende nelle prossime ore l’ufficialità dell’Atalanta per Daniel Maldini, che ieri ha sostenuto le visite mediche dopo l’addio al Monza. Operazione da circa 13 milioni di euro e contratto fino al 2029 per il figlio d’arte. Il 50% finirà nelle casse del Milan.

08:56 Juventus, concorrenza per Goglichidze Juve, adesso in pole c’è Goglichidze per la difesa: occhio però alla concorrenza dalla Serie A.