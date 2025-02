Milan-Inter, la conferenza di Inzaghi: “Calhanoglu da valutare” | LIVE

Domani il sempre attesissimo derby della ‘Madonnina’ a San Siro: le dichiarazioni della vigilia dell’allenatore nerazzurro

L’Inter col vento in poppa dopo la qualificazione in carrozza agli ottavi di Champions League e unica italiana a piazzarsi tra le prime otto nella prima fase della massima competizione europea.

Domani c’è il derby contro i cugini del Milan, match che inevitabilmente catalizza l’attenzione della Milano calcistica e di tutto il campionato. Simone Inzaghi, alla vigilia della stracittadina del Meazza, interviene in conferenza dalla sala stampa di Appiano Gentile.

Sulle scelte di formazione: “Calhanoglu e Acerbi hanno sostenuto ieri un allenamento completo in gruppo dopo tanto tempo e hanno fatto un discreto lavoro. Si candidano per darci una mano. Calhanoglu quest’anno hai avuto qualche problema in più, stavolta si è fermato per più tempo, mentre le altre volte aveva salato massimo una o due gare. Questi infortuni lo hanno rallentato e sappiamo tutti cosa rappresenta Hakan per noi. Chiaramente dovrò valutare le sue condizioni, c’è più possibilità che non parta titolare. Ancora abbiamo due allenamenti tra oggi e domani mattina: dovrò valutare le sue condizioni, come quelle di tutta la squadra perché abbiamo giocato molto negli ultimi due mesi”.

Sul recupero contro la Fiorentina: “Hanno messo questa data che non ci aspettavamo, così anche la partita di Coppa Italia. Questo ci complica un po’ il lavoro che avevamo in mente di fare durante la settimana. Pensavo di dare qualche giorno di riposo in più alla squadra e di allenarsi meglio. Il calendario poteva essere meno congestionato e ci dovremo adeguare”.

In aggiornamento