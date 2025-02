Roma, Zalewski ha rinnovato: è fatta per il prestito all’Inter | CM.IT

L’esterno polacco si trasferirà in nerazzurro dopo aver firmato il prolungamento con i giallorossi visto che il contratto era in scadenza a giugno

Nicola Zalewski è ormai un giocatore dell’Inter. L’esterno polacco lascerà Trigoria dopo aver firmato il rinnovo di contratto con la Roma, visto che l’accordo precedente scadeva proprio il 30 giugno di quest’anno. Con il prolungamento, il classe 2002 cresciuto in giallorosso potrà così trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi, come risulta a Calciomercato.it con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Zalewski prenderà numericamente il posto di Tajon Buchanan, che nei giorni scorsi è andato al Villarreal. Il tecnico dell’Inter accoglie quindi un jolly di fascia, che gioca a sinistra ma può agire anche sulla destra. Tutto secondo i piani, dunque: l’esterno che pochi giorni fa ha compiuto 23enne lascia la Roma e passa all’Inter, con la formula del prestito fino a giugno e diritto di riscatto.

Zalewski rinnova con la Roma e va all’Inter: i dettagli

Zalewski voleva solo la maglia dell’Inter e, come raccontato in questi giorni, per trasferirsi a Milano ha rifiutato anche il Marsiglia che era in pressing da diverso tempo ed era pronto a comprarlo dalla Roma. Lo step necessario per la firma con i nerazzurri era però quello del rinnovo e così, già da qualche giorno, sono proseguiti i colloqui per il rinnovo, che è stato definito appunto ieri. La giornata di oggi è stata dedicata invece agli ultimi dettagli e allo scambio di documenti, con il calciatore atteso a Milano nelle prossime ore.

Un’ottima notizia anche per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro voleva un calciatore duttile e giovane come Zalewski per sostituire Buchanan, neo-giocatore del Villarreal. Il classe 2002 arriva quindi ad Appiano in prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 6-7 milioni di euro. In questi stessi minuti l’allenatore piacentino dell’Inter ha risposto così sul mercato in conferenza: “Oggi vedrò la dirigenza e il presidente che sono sempre vicini alla squadra. Sappiamo che sul mercato sono andati via due giocatori giovani e forti (Palacios e Buchanan, ndr) che avevano bisogno di giocare. A livello numerico abbiamo qualche difficoltà anche se qualcuno sta rientrando, ma certamente qualcosa in entrata faremo”.