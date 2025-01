Zalewski ha parlato con l’amico Zielinski: vuole solo l’Inter, oggi nuovi colloqui | CM.IT

I nerazzurri hanno scelto il jolly polacco per rimpiazzare Buchanan, ceduto al Villarreal in prestito con opzione d’acquisto

L’Inter non cambia programmi: vuole Zalewski, adesso o a giugno a zero. È sempre l’esterno polacco il preferito dei nerazzurri, per sostituire Buchanan che si è trasferito al Villarreal in prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva sui 14 milioni di euro. Oggi ci sono stati nuovi contatti con la Roma per provare a trovare la formula giusta.

Zalewski all’Inter: serve il rinnovo

Lo step necessario per il trasferimento successivo al club nerazzurro è infatti sempre quello del rinnovo del contratto, molto articolato, con i giallorossi.

Roma, Marmol per sostituire Hermoso, Paredes vuole tornare al Boca

In entrata, le attenzioni di Ghisolfi sono invece su Marmol, difensore de Las Palmas che ha una clausola da 10 milioni di euro. Centrale, può giocare anche come terzino: la sua duttilità lo rende ancora molto appetibile.

Gli spagnoli però non vogliono abbassare di troppo la cifra per il cartellino, perché il 50% della somma totale spetta al Barcellona. Va poi sempre monitorato la situazione di Paredes: il centrocampista argentino vuole infatti tornare in Argentina, per rivestire la maglia del Boca Juniors.