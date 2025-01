Zalewski al posto di Buchanan: agente a Trigoria, la situazione | CM.IT

Focus soprattutto sull’Inter nella puntata di ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sul nostro canale Youtube

Nella nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato.it’, in onda sul nostro canale youtube, si è parlato tanto di Inter. In queste ore i nerazzurri sono molto attivi, in primis sul fronte uscite, con Buchanan ormai diretto al Villarreal in prestito con opzione.

Buchanan dopo Palacios: l’Inter vuole rimpiazzarlo con Zalewski

Il prescelto dell’Inter per sostituire il canadese, il secondo a partire dopo Palacios andato al Monza, è Nicola Zalewski. Le prossime ore saranno quelle decisive per il futuro del jolly polacco, il cui agente è sbarcato a Trigoria proprio per fare un punto con la dirigenza giallorossa.

Zalewski può funzionale di Biraghi, ma serve il rinnovo con la Roma

Come appreso dalla direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, l’Inter reputa Zalewski più funzionale di Biraghi, ma solo in caso di via libera al prestito fino a giugno. Per chiudere a questa formula, però, il classe 2002 dovrebbe rinnovare almeno per un altro anno il contratto in scadenza a giugno.

Pressing Marsiglia, ma Zalewski affascinato dalla prospettiva nerazzurra

Su Zalewski è tornato in forte pressing l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. La società francese lo prenderebbe subito a titolo definitivo. La Roma chiede 5 milioni di euro per il cartellino del classe 2002, mentre l’OM al momento offre 3 milioni.

Inzaghi lo preferisce a Biraghi

Zalewski è allettato all’idea di essere allenato da De Zerbi, ma è soprattutto affascinato dalla prospettiva Inter, dove andrebbe a giocare per lo Scudetto. Inzaghi lo stima e preferirebbe lui a Biraghi, anche perché il romanista potrebbe essere impiegato pure nel ruolo di mezz’ala.

Nato a Tivoli da genitori polacchi, Zalewski è cresciuto nella Roma con la quale ha collezionato 123 presenze, di cui 17 (817′ in tutto) nell’annata in corso.

L’esordio in prima squadra è avvenuto nella stagione 2020/2021, precisamente il 6 maggio 2021 nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United. In Nazionale maggiore ha invece debuttato quattro mesi più tardi. Con la Polonia vanta già 27 presenze e 3 gol.