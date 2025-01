Trigoria, clima sereno prima dell’Eintracht: tutti presenti, Shomurodov preso di ‘mira’ dai compagni

I giallorossi potranno contare su tutta la rosa per la sfida decisiva contro i tedeschi che deciderà le sorti europee dei capitolini: out il solo Hermoso

La Roma torna ad allenarsi a Trigoria per la rifinitura alla vigilia della sfida decisiva contro l’EintrachtFrancoforte, che lotta per il secondo posto. Dopo il ritorno alla vittoria in trasferta, la squadra di Ranieri vuole confermare il buon momento anche in Europa League, dove però si preannuncia una partita da dentro o fuori. La Roma non è teoricamente obbligata a vincere per centrare almeno il playoff, ma i tre punti la metterebbero al sicuro da brutte sorprese e ovviamente il risultato di domani condizionerà anche l’accoppiamento per lo spareggio e il resto del cammino che potrebbe addirittura metterla davanti alla Lazio agli ottavi o i quarti.

Ma ora poco spazio per i calcoli, i giallorossi non possono permettersi ulteriori cali se vogliono ingranare definitivamente e provare la rimonta anche in campionato. Per il tecnico sono tutti a disposizione, con l’unico assente previsto Mario Hermoso, ormai da considerarsi un giocatore del Bayer Leverkusen in prestito. Il clima comunque a Trigoria è molto sereno, prima dei 15 minuti aperti ai media gli argentini Paredes, Dybala e Soulé insieme ad Angelino sono scesi in campo scaldandosi con dei passaggi a due tocchi senza far cadere il pallone. Sotto gli occhi di un divertito Ranieri, che poi ha ‘preso in giro’ Shomurodov che si è unito poi allo scambio dall’alto tasso tecnico al quale nel frattempo stava partecipando anche Pellegrini. “No Eldor che ti fanno la guerra”, scherza sir Claudio. E l’uzbeko è effettivamente un po’ preso di mira dai compagni quando sbaglia un controllo. Un po’ di ‘nonnismo’ che testimonia però l’umore a Trigoria che è totalmente cambiato rispetto a un paio di mesi fa.

Sulla formazione Ranieri cercherà di sciogliere gli ultimi dubbi, ma dopo qualche rotazione a Udine domani sera alle 21 scenderà in campo la squadra migliore, quella che ha vinto il derby. Svilar in porta, Mancini e Hummels (nell’ultima settimana hanno riposato un turno ciascuno) con l’instancabile Ndicka. A centrocampo Saelemaekers tornerà titolare (Rensch non può ancora essere inserito in lista) con Angelino sull’altra fascia, Paredes e Koné in mezzo. Davanti Dybala e Pellegrini alle spalle di Artem Dovbyk. Alle 13 la conferenza stampa di Ranieri e Hummels.