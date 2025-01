La Roma non molla Marmol: si entra nel vivo | CM.IT

Ultimi giorni di trattative frenetici nel calciomercato giallorosso: le ultime sulla difesa

Attesa questa sera da una sfida decisiva per la qualificazione ai playoff di Europa League, la Roma ha salutato Mario Hermoso, atterrato nelle scorse ore in Germania per sostenere le visite mediche e firmare con il Bayer Leverkusen. Dopo Enzo Le Fée e Mathew Ryan, lo spagnolo è il terzo rinforzo estivo che lascia la Capitale e ha persuaso Flroent Ghisolfi a riprendere con forza la trattativa per Mika Marmol.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del prepotente ritorno di fiamma per il mancino 23enne, individuato come il ricambio ideale dell’ex Atletico Madrid anche per la sua capacità di giocare sia al centro della difesa che sulla fascia sinistra. Già nel mirino di diverse squadre spagnole (Betis, Girona, Real Sociedad), la scorsa settimana Marmol è stato trattato in maniera ufficiale dal Siviglia che, tuttavia, ha presentato un’offerta troppo distante dalla clausola rescissoria da 10 milioni di euro.

La Roma non molla Marmol: il punto sulla difesa

In scadenza con il Las Palmas il 30 giugno del 2026, il difensore di Terrassa durante i primi colloqui risalenti a più di un mese fa è stato valutato 5-7 milioni dalla Roma che, nel frattempo ha già incassato il gradimento del calciatore per la destinazione giallorossa.

Il vero ostacolo resta, dunque, proprio l’esistenza di una doppia clausola sul contratto del ragazzo. Di recente, il club canario, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, si è mostrato intransigente sul prezzo di 10 milioni di euro, anche in virtù del fatto che il 50% della cifra incassata dovrà essere girato nelle casse del Barcellona, spettatore interessato dell’intera vicenda.

Il club giallorosso spera di rendere più malleabile la posizione del Las Palmas dopo nuovi colloqui con l’entourage del giocatore, che riprenderanno con maggiore insistenza dopo la sfida di questa sera contro l’Eintracht Francoforte, magari proponendo una percentuale abbastanza importante sulla futura rivendita. Lavori in corso a Trigoria, con il nome di Marmol che resta in cima alla lista, che comprende anche altri profili.