Roma, parola alla difesa: le ultime su Hermoso e Marmol | CM.IT

I propositi d’addio dello spagnolo sono cosa nota a Trigoria. Al momento è balzato in pole il Bayer Leverkusen. Per il centrale del Las Palmas primi approcci lo scorso autunno

Poco più di duecento minuti accumulati in appena quattro presenze e un gol: è questo il magro bottino raccolto da Mario Hermoso con la maglia della Roma dopo l’avvento di Claudio Ranieri sulla panchina, dalla quale il difensore spagnolo non si alza dallo scorso 12 dicembre, se non per scaldarsi invano insieme ai compagni di squadra.

Una situazione che ha reso ancora più complicata una stagione già ricca di ombre e che ha portato all’epilogo della mancata convocazione per la trasferta in casa dell’Udinese. Nonostante i primi mesi vissuti in chiaroscuro nella Capitale, l’ex Atletico Madrid ha ricevuto numerose manifestazioni d’interesse dall’Arabia, dalla Turchia e dalla Spagna, ma la squadra che ha mosso passi più concreti di recente è stato il Bayer Leverkusen, balzato in pole assoluta.

Addio Hermoso, non solo Marmol: il punto sulla difesa della Roma

I propositi d’addio di Hermoso sono cosa nota a Trigoria, dove già da diverse settimane vengono analizzati i profili del possibile sostituto del mancino iberico. Uno dei dossier più caldi, come anticipato già lo scorso mese, resta quello di Mika Marmol.

In scadenza di contratto con il Las Palmas il 30 giugno del 2026, il 23enne di Terrassa fa gola anche a diversi club spagnoli. Oltre al Betis e al Villarreal, di recente, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, è stata rifiutata un’offerta del Siviglia ritenuta economicamente non sufficiente.

Nel corso dei primi approcci autunnali, la Roma aveva fatto sapere di non voler pagare la clausola rescissoria da 10 milioni di euro, ma con l’eventuale partenza di Hermoso, il club giallorosso potrebbe avvicinarsi molto di più a questa cifra.

Naturalmente i giallorossi valutano anche altri profili per rinforzare la difesa con l’uscita di Hermoso. Al DS Ghisolfi potrebbe essere prospettato qualche profilo considerato un esubero dal suo attuale club, come calciatori con il contratto in scadenza a giugno. Senza dimenticare che un mese fa la Roma aveva presentato un’offerta ufficiale per Marco Di Cesare, ma il Racing Club ha detto no ritenendola troppo bassa.