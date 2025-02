Monza rivoluzionato: nuovi contatti per sbloccare l’affare Camarda | CM.IT

Adriano Galliani non molla e continua a credere al ‘miracolo’ salvezza: per l’attacco in prima fila rimane il baby del Milan Camarda

Ultima spiaggia o quasi per il Monza nello scontro salvezza contro il Verona. I brianzoli si giocano tanto nel match odierno con gli scaligeri, davanti al pubblico amico dell’U-Power Stadium.

Tanti volti nuovi nell’undici schierato oggi da Bocchetti, con il mercato del Monza a tenere banco nell’ultima settimana. Esordio da primo minuto per Palacios, arrivato in prestito fino al termine del campionato dall’Inter. In campo anche Urbanski e Lekovic, con il serbo che ha pasticciato all’inizio regalando la rete del vantaggio al Verona. In panchina ci sono invece gli altri due volti nuovi Castrovilli e Brorsson. Intanto nelle scorse ore è stato annunciato l’addio di Daniel Maldini, che ha firmato fino al 2029 con l’Atalanta. Un altro big e titolare che lascia quindi la Brianza, dopo la cessione al Parma di Djuric.

Galliani non molla Camarda: intanto la curva del Monza attacca l’agente Riso

Adriano Galliani cerca rinforzi in attacco e il nome più caldo resta quello di Camarda, con il Milan che non ha dato ancora il via libera per il baby centravanti classe 2008.

Il Ceo del Monza – come raccolto da Calciomercato.it – punta a un prestito di 18 mesi senza clausole, mentre i rossoneri a giugno lo rivorrebbero a Milanello. Il Milan lo terrebbe anche per una questione di liste, mentre in giornata ci sono stati dei nuovi contatti anche con l’agente del giocatore Riso per trovare la quadra, in attesa di ulteriori sviluppi. Camarda vuole giocare con maggiore continuità e spinge per il cambio di maglia nella vicina Monza. Chi invece non gradirebbe l’arrivo di Camarda è la curva biancorossa, che ha esposto uno striscione piuttosto eloquente durante il match con il Verona, puntando il dito contro il procuratore del giovane attaccante: “Riso rifilaci un altro bidone e intasca un altro milione“.

Sempre in casa Milan, Galliani non perde inoltre le speranze per Jovic, che finora però ha sempre chiuso ai brianzoli preferendo un’esperienza all’estero. Da monitorare infine la posizione in uscita di Caprari, oggi ufficialmente fuori per un risentimento muscolare accusato nella rifinitura. L’attaccante potrebbe salutare il Monza in questa parte finale del mercato invernale e tra le possibilità c’è proprio quella di un ritorno al Verona.