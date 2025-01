Maldini si veste di nerazzurro: sorride il Milan, la verità sulla clausola | CM.IT

Il figlio d’arte vicino a cambiare maglia e a lasciare il Monza in questa finestra invernale del mercato

L’Atalanta insiste e non molla la presa per Daniel Maldini. La ‘Dea’ è sul punto di scalfire il muro del Monza, dopo la chiusura delle ultime settimane di Adriano Galliani per la cessione del figlio d’arte.

La dirigenza orobica ha individuato in Maldini il profilo ideale per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, dopo lo stop per infortunio di Lookman e la possibile uscita di Zaniolo. Il talento classe 2001 ex Milan è un pallino dell’Atalanta, in pressing da un paio di mesi e che al pari delle altre big Inter e Juventus ha seguito a più riprese dal vivo il giocatore in questa prima parte di stagione. Sono ore cruciali per il trasferimento di Maldini in quel di Bergamo, con le parti vicine a chiudere l’accordo malgrado le resistenze di Galliani, che avrebbe preferito privarsi del suo gioiello a fine stagione considerando anche la deficitaria situazione di classifica del Monza.

L’Atalanta strappa Maldini al Monza: la ‘Dea’ anticipa la concorrenza di Inter e Juventus

L’Atalanta ha individuato però in Maldini – più della pista Raspadori – l’elemento giusto per puntellare l’attacco di Gasperini, allenatore con il quale il fantasista può compiere il definitivo salto di qualità.

Il giocatore spinge per l’approdo nella formazione orobica e la ‘Dea’ conta di chiudere l’operazione intorno ai 15 milioni di euro come raccolto da Calciomercato.it. Tutte le parti in causa stanno definendo l’operazione, con l’Atalanta che metterà sul piatto qualcosa in più per chiudere l’affare rispetto ai 12 milioni della clausola rescissoria, che sarà valida però solo a partire da luglio. Il Milan, grazie all’opzione sulla rivendita, incasserà il 50% dalla cessione del figlio d’arte. Maldini si appresa così a cambiare maglia dopo una stagione finora altalenante, che gli è valsa comunque la prima chiamata del Ct Spalletti nella Nazionale maggiore.

Il Monza intanto in attacco per rimpiazzare Maldini insegue sempre Jovic, che deve sciogliere le riserve sul corteggiamento di Galliani. Il Ceo brianzolo ha l’accordo con il Milan per il centravanti serbo, che preferirebbe però lasciare l’Italia per sposare una nuova avventura all’estero.