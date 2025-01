Intrigo Maldini: l’Atalanta vuole anticipare Juventus e Inter | CM.IT

Il figlio d’arte continua a catturare l’attenzione delle big sul mercato: la posizione del Monza e le ultime sul futuro dell’ex Milan

Tegola pesante per l’Atalanta, che dovrà rinunciare per almeno tre settimane a Lookman dopo l’infortunio al ginocchio rimediato dal Pallone d’Oro africano.

Il nigeriano non ci sarà questa sera nella decisiva sfida di Champions League in casa del Barcellona e rientrerà in campo tra fine febbraio e inizio marzo. Un’assenza non di poco conto per Gian Piero Gasperini, che nella conferenza stampa di vigilia dell’incrocio conto il Barça ha lanciato qualche frecciata alla società in chiave mercato. La dirigenza della ‘Dea’ segue con particolare interesse Raspadori e Maldini per far fronte alla defezione di Lookman, profili però che non andrebbero a genio all’allenatore piemontese per puntare al colpo grosso e cioè al sogno scudetto.

L’Atalanta in pressing su Daniel Maldini: la risposta di Galliani e del Monza

Divergenze quindi in casa Atalanta sulle strategie di mercato, con il Ds D’Amico che intanto oltre alla pista Raspadori ha sondato concretamente anche l’opzione Daniel Maldini nelle ultime ore.

Il figlio d’arte piace ai dirigenti orobici e negli ultimi mesi è stato seguito con frequenza con la maglia del Monza. Maldini ha una clausola da 12 milioni di euro (15 milioni per l’estero) attivabile però dalla prossima estate, con i brianzoli che non vogliono privarsi a metà stagione del talento ex Milan come raccolto da Calciomercato.it. Adriano Galliani non ha perso le speranze di raggiungere una salvezza che avrebbe quasi del miracoloso vista la deficitaria situazione di classifica e continua a far muro sulla partenza a gennaio di Maldini.

L’Atalanta punta inoltre ad anticipare la concorrenza dato che sul fantasista classe 2001 restano alla finestra (però con vista giugno) anche Inter, Juventus e Fiorentina, con il Milan che conserva il 50% della futura rivendita del figlio d’arte.