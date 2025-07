Inter, Lookman più vicino: l’indizio da Bergamo

Obiettivo dichiarato per l’attacco, per i vice campioni d’Italia: può arrivare un assist prezioso per Marotta

Già da diversi giorni, è il tema di calciomercato più interessante del momento, ma adesso si è entrati definitivamente nella sua fase calda, quella che potrà deciderne l’esito, in un modo o nell’altro. L’Inter pronta all’assalto finale per Lookman, come da dichiarazioni esplicite del presidente Marotta.

I nerazzurri vogliono mettere le mani sull’attaccante nigeriano, che tanto bene ha fatto con la maglia dell’Atalanta negli ultimi anni. Tra qualche giorno, forse già tra qualche ora, sapremo se la caccia andrà a buon fine. Se di fronte a quelle che si annunciano come offerte definitive, il muro dei bergamaschi non crollerà, si guarderà verso altri profili. Ma per l’Inter potrebbe esserci un segnale importante in vista.

Inter, si avvicina il via libera per Lookman: l’Atalanta ha in mente il suo erede

Il diretto interessato pare aver deciso, da un po’, di voler accettare la corte interista. L’Atalanta ne è consapevole e infatti non resta con le mani in mano, ma avrebbe già una idea precisa sul suo sostituto.

A rivelare i dettagli è il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui gli orobici starebbero sondando il terreno per Jonathan Rowe, di proprietà del Marsiglia. L’esterno classe 2003 ha disputato l’ultima stagione in prestito al Norwich e si è messo in luce ai recenti Europei Under 21 con la maglia dell’Inghilterra, tra l’altro con il gol decisivo in finale. Per il giocatore ci sarebbe anche l’interessamento della Roma, ma in questo momento l’Atalanta apparirebbe davanti ai giallorossi. Tutto questo, inevitabilmente, andrebbe a favore dell’Inter, che cerca di avvicinarsi al traguardo e a questo punto coltiva speranze sempre più concrete di farcela.